郭明錤今天发布了一份新报告，称苹果将从 2021 年开始为 iPhone 带回 Touch ID 指纹识别。这位知名分析师表示，他相信苹果将发布一款同时具备 Face ID 和屏下 Touch ID 指纹生物识别技术的 iPhone。

在郭明錤看来，面部识别和指纹识别技术是互补的，他同时相信苹果想要将这些体验统一起来。苹果已经申请了屏下指纹识别技术相关专利，这表明该公司仍在追求（非实体按钮）Touch ID 体验。

不过想要实现这种体验，当前的技术挑战包括功耗、识别区域尺寸、识别模块的厚度以及生产效率。积极的一面是，郭明錤相信这些问题将在明年左右得到解决。

根据他的预测，苹果可能会采用高通的超声波指纹识别方案，让用户可以将手指放在屏幕的大部分区域来进行指纹解锁。郭明錤还表示，如果苹果未来计划在 Apple Watch 上采用生物识别技术，那么相比面部识别感应器，屏下指纹感应器更有可能会被采用。

此前郭明錤也对未来的 iPhone 进行了预测。他表示 2020 年的新 iPhone 将采用 time-of-flight（ToF）传感器，用于构建 3D 影像。另外，他预计苹果将于明年推出的 3 款 iPhone 都将支持 5G。