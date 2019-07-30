分析师郭明錤最新新动作不断，今次他又带来了有关新 iPhone 的预测。根据他的预测，苹果 2020 年的新 iPhone 将采用 time-of-flight（ToF）传感器，用于构建 3D 影像。这类传感器可以提高 iPhone 相机的照片质量，并提供新的增强现实功能。

ToF 镜头使用激光技术构建三维图像，相比 Face ID 所采用的技术，ToF 能够提供更精确的深度感知，3D 图像的精准度也会更高。

郭明錤还表示，苹果将在 2020 年坚持使用 Face ID。根据这位在预测苹果产品方面有着不错准确率的分析师此前的预测，下一代 iPad 的相机可能会配备 ToF 技术，该技术可能会首发登陆新 iPad（2019 年第四季度或 2020 年第一季度亮相），然后被运用至 2020 年款 iPhone 上。

郭明錤此前称，苹果将于 2020 年推出的 3 款 iPhone 都将支持 5G。此前有消息称，苹果今年将推出 3 款新 iPhone。据称新款 iPhone 将搭载 A13 处理器，仍将配备 Lightning 接口，还将配备全新的 Taptic Engine 震动马达，以及采用三摄。