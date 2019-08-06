苹果 CEO Tim Cook 在上周的财报电话会议上表示，苹果信用卡 Apple Card 将于 8 月推出，很快地，该公司在今天（美国东部时间 8 月 6 日早上 6 点）“预推出（preview rollout）” 了这项服务，并表示会在本月晚些时候向美国的所有 iPhone 用户开启服务。

苹果称，此前选择注册接收 Apple Card 最新动态的用户今天将被随机邀请参与注册。要想使用 Apple Card，你的设备必须升级到 iOS 12.4，输入地址、生日、收入情况和美国社会安全号码的后四位数字即可完成注册，信息将发送给高盛。苹果表示审核应该不到一分钟即可完成。

苹果表示 Apple Card 并不是要与美国运通白金卡等高端信用卡竞争，相反，其目标是让所有 iPhone 用户都可以轻松的使用，因此申请要求不会像那些卡片般严苛。

申请通过后即可在 iPhone 的钱包 app 中使用 Apple Card。此外用户还可以免费申请 Apple Card 的实体版卡片，以便在不支持 Apple Pay 的商户使用。该卡基于万事达的全球支付网络，其卡号存储在安全芯片里（卡身没有卡号和 CVV 安全码），且动态号码每用一次就更新，在 Face ID 的加持下使用起来也会比较安全。

Apple Card 的账单利用机器学习，能够自动显示商户名称、地址，用户可以方便地在钱包 app 中进行账单管理。此外，Apple Card 还提供返现奖励，使用卡片在任何商户消费可获得 2% 返现，返现的额度可用于买 app 等。实体卡的返现比例是 1%。如果是在 App Store、iTunes 商店消费，或订阅 Apple Music、Apple News + 等苹果服务，则能获得 3% 返现。

苹果不会对 Apple Card 收取任何滞纳金、年费或国际费用，同时也不会知道你买了什么、花了多少钱。苹果称高盛不会分享你的数据给第三方数据公司。

前不久，高盛在官网发布了 Apple Card 用户协议。该协议明确禁止用户在已经越狱的苹果设备上使用 Apple Card，以及禁止使用 Apple Card 购买加密货币。

目前暂不清楚苹果何时会在中国大陆推出 Apple Card。考虑到 Apple Pay 当初在国内的艰辛发展历程，想必苹果在 Apple Card 中国业务方面，也同样会面临不少挑战吧。