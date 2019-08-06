8 月 2 日，在 2019 第十七届 ChinaJoy 上，十二栋文化旗下衍生品品牌 BC12 正式发布，BC12“创造生命力”，意在打造更有灵魂和生命力的衍生品。展会现场，

今年 ChinaJoy 首次增设潮玩主题展区，十二栋文化带来的数百个毛绒玩偶组成的 “毛绒绒博物馆” 亮相，花样繁多、品类各异、颇具规模。不只是抽盲盒、抓玩偶，手摇长草颜团子凉扇、身背 Gon 的旱獭挎包、头戴符录小姜丝发卡……

据悉，十二栋旗下衍生品品牌 BC12，B 代表了 Bright，寓意明亮、愉悦与生机，C 代表了 Creative，寓意创意与创造力。B 与 C、1 与 2 紧密相连，意在传递全场景陪伴消费者，相互鼓励、相互成长的品牌理念。BC12 将着于眼生活场景，划分：出街系列、空间系列、陪伴系列、饮食系列等，覆盖衣食住行等生活消费领域，把衍生品打造成一个基于 IP 的生活方式入口。

在产品端，BC12 整合了国内生产方资源，合作 140+家生产公司，提升衍生品的生产能力。同时采用对标日本大型生产厂商的订货生产体制，将产品发行计划、产品发行目录投入生产，在强化了原创设计自主权的同时，大大提升了产品开发的计划性。逐步引入了流通款、流行款与爆款产品。

在场景端，十二栋依托线下娱乐场景 LLJ 夹机占，用 “沉浸式娱乐场景” 实现消费的打通。基于 SPA 柔性供应链模式，门店直连工厂，用户消费需求快速转化为产品开发计划，大幅度提升产品流转效率。目前，BC12 每年开发 1500 款衍生品，每天约有 2 款产品上新。

目前，十二栋已孵化出了长草颜团子、Gon 的旱獭、制冷少女、破耳兔、符录小姜丝等中国原创 IP 形象，今年，十二栋已获得了迪士尼旗下唐老鸭、奇奇蒂蒂、爱丽丝梦游仙境等经典卡通形象，DC 旗下蝙蝠侠、超人、神奇女侠、海王、闪电侠、雷霆沙赞等知名形象，构建起 300+形象 IP 池。不断帮助海内外原创 IP 形象获得收益回报。截至目前，十二栋已帮助 100+原创作者变现。

十二栋文化今年还尝试布局明星艺人为原型的虚拟形象，与黄子韬的官方虚拟形象韬斯曼达成衍生品研发与生产合作。另外，与工夫真言旗下艺人沈月达成形象 IP 开发运营合作。未来，将会有更多明星形象 IP 爆款与 LLJ 夹机占粉丝见面。