一切按照往常规律运转的话，距离见到下一代 iPhone 只有一个多月时间了。不过在本周的投资者活动中，软银总裁宫内谦（Ken Miyauchi）却意外 “暗示”了新 iPhone 的发售时间。

在活动上，宫内谦被问及将于 10 月 1 日生效的修订版日本《电信企业法》（Telecommunications Business Law）相关问题，一名记者询问该公司如何让今年的新 iPhone 符合新法规。

宫内谦回答道，“老实说，我想知道我应该在 10 天内做些什么。不，我不应该这样说。无论如何，我不知道什么时候会发布新的 iPhone。然而，差不多 10 天后，它将从合约中拆分。”

在这里解释一下：当前日本移动运营商普遍将上网数据服务和设备费用捆绑在一起，但运营商们往往会收取高昂的通讯服务费，以补贴 iPhone 等高价手机的硬件利润。即将生效的修订版《电信企业法》将解决这个问题——硬件和数据套餐打包的销售方式将受到约束。修订后的法规要求运营商将数据服务和设备分开来收费，提升消费透明度。

按照以往经验，苹果通常会在 9 月的某个周二或周三公布新款 iPhone，并在下一周周五开放预售。今年的 9 月 20 日正好是周五，符合上述规律。

根据此前的传闻以及分析师预测，苹果今年依旧会发布 3 款 iPhone，据称新 iPhone 将配备全新的 Taptic Engine 震动马达，旗舰版还将采用 “浴霸” 式的三摄相机。