昨日，阿里巴巴联合中国妇基会启动了 “AI 豆计划”，作为一种 “AI+扶贫” 的公益新模式，此计划旨在通过 AI 产业释放出的大量就业机会，在贫困地区培训相关职业人才、孵化社会企业，让贫困群众实现在家门口就业脱贫。据悉，阿里巴巴人工智能实验室作为技术支持方，在贵州万山区首个试点已培训出 31 名 “AI 培育师”，其中 77% 为贫困女性，90% 的人目前没有收入来源。

所谓 AI 标注，就是 AI 机器在变聪明之前，也需要学习和认知过程，必须有 “老师” 来培育、训练机器模型，消化吸收海量的文字、图片、视频等内容。这些素材 “喂养” 机器之前，都需要由人类进行分类和标记。而 AI 标注员，就是机器背后的 “培育师”。业内人士表示，中国全职的 “标注者” 已达到 10 万人，兼职人群的规模则接近 100 万。

据悉，“AI 豆计划” 重点招募的学员为贫困女性，首期覆盖率达到了 70%~80%。阿里方面表示，贵州万山仅仅是一个起点，未来项目的整体规划将聚焦贫困地区，寻找更多更适合发展 “AI 标注” 产业的地区来落地。在试点阶段，每个基地预计孵化培育 20-50 名骨干，就近覆盖 50-100 人的就业。未来，阿里 AI.Labs 还将推出 “AI 标注员” 职业考评体系，建立新职业标准。

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