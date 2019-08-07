炙热的夏日没有阻挡游戏迷和动漫迷的热情，一年一度的 Chinajoy 在周末到达人潮顶峰，在十几个场馆中时不时传来游戏迷为现场战队比赛欢呼的声音，为 showgirl 应援的呐喊声。场馆外的人群中时不时混杂着 “奇异物种”，或奇装异服面具獠牙，或萌妹 cosplay 和洛丽塔，这里俨然一个大型异次元派对。

我们在人群中随意捕捉了几位观众，他们有的是游戏拥趸，有的是老牌 coser, 有的是汉服迷……他们几乎都被贴上了 “宅男宅女” 的标签。

“Chinajoy 就是一个盛会，很小就听说过，今天终于来了。” 路人小甲说。他从小就是一个游戏迷，喜欢的游戏从魂斗罗到魔兽世界到现在的王者荣耀、英雄联盟，游戏对于他来说已经是生活中不可或缺的一部分。Chinajoy 对他来说是很久以来的憧憬的胜地。“来现场接触这些游戏，看比赛，买买周边非常有幸福感。”

穿汉服的小唐在人群中英姿飒飒，“我看到汉服的时候就深深的爱上了，但是每次穿上街总是有人指指点点。” 他表示很无奈，虽然这属于个人喜好与他人无关。“但是来 Chinajoy 就可以很自由，因为在这里穿成多奇怪大家觉得很正常，我在这里找到了归属感，很自在。” 小唐形容在 Chinajoy 的感受。

在 Chinajoy 可以打扮的多奇怪？cosplay、洛丽塔、怪兽装扮、女装大佬这些都见怪不怪，今年我们注意到了一个头顶四五公斤坦克模型的年轻人小乙。问及何来的如此创意，他也云淡风轻的回答 “只是想做一个沙雕的事情而已”。这个坦克模型是小乙和伙伴花费近一个月时间等比例还原的游戏中的坦克形象，作为坦克游戏迷，对于近两年坦克游戏的低迷，他们觉得应该做一件引人的事情，果然他们做到了，路过的人纷纷驻足拍照。

根据官方数据，今年 Chinajoy 单日观展人数突破 30 万人次，在我们的观察中，其中大部分是青年男性。在外界的评价中，Chinajoy 就像是宅男的狂欢。对于 “宅男” 这个评价，大家又有什么反应？“我能出来看 CJ 就说明不宅啊，多么阳光。”“宅男没什么不好，我们就是有自己喜欢的事物，就像有的人喜欢购物，有的人喜欢追剧，没什么不一样的。”“宅男慢慢也不是贬义词了吧，你看 CJ 这么受关注，说明越来越大众了。” 大家似乎对这个称呼也没有特别不满，毕竟人间不值得，开心就好。

现在的 “宅男” 不过是当年那些看着二次元动漫的人逐渐长大了，他们也渐渐变成了现代主流消费群体不可缺少的一部分，他们渐渐在这个社会中担任重要角色，但是却依旧保留着当初的爱好，并愿意为这些爱好大量消费。据了解，在 B 站粉丝节的 1.2 万观众里面，超过半数为 95 后甚至 00 后——这部分互联网 “原住民” 宅男，他们乐于收集昂贵的手办，动漫书，甚至会在 B 站投入一定资金帮助 B 站购买动漫原版番，没有人能说清楚宅男们家中那些五颜六色的塑料小人总价值到底有多惊人。

在历届的 Chinajoy 现场，我们看到电竞逐渐成为时尚，职业电竞选手也有了自己的应援团队。购买动漫周边的现场排起了长队，“宅男” 拿着荧光棒对这台上的 showgirl 呐喊……这些都是年轻人的生活消费方式，不可否认，电竞和国漫正在崛起，二次元也不再是少数人的圈地自萌。