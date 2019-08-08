8 月 7 日，烧烤美食纪录片《人生一串》第二季正式收官。作为 2018 年夏季刷屏全网的现象级纪录片续作，《人生一串》第二季了延续第一季的好口碑，同时播放量再创新高。7 月 10 日开播至今，第二季播放量已突破 5400 万，成为今夏最火爆的美食纪录片。

在第一季的基础上，《人生一串》第二季内容的广度和深度都有质的提升。纪录片共有 6 集，每集时长从过去的 30 分钟延长至 45 分钟。第二季通过更丰富多元的烧烤美食，佐以人情故事，展现了更真实、接地气的中国式 “深夜食堂”。为此，《人生一串》主创团队辗转近 30 座城市，深入隐藏在城市街头巷尾的数百家小店小摊，探秘背后的风土历史和人情世故。

作为《人生一串》第一、二季的出品方与独家播出平台，B 站已成为国内最大的纪录片出品方之一。近半年多来 B 站纪录片的日均流量和日均覆盖人数始终保持三位数的同比增幅；截至今年 7 月，过去一年 B 站活跃的纪录片观众达到近 3500 万人。

除此之外，B 站还出品了一系列播放量和口碑双收的纪录片，除《人生一串》外，B 站出品的《极地》、《历史那些事》、《500 元的幸福》等纪录片均获得了业界诸多奖项认可。同时，B 站还在积极跟海外机构合作。比如与 BBC 联合出品了《神奇的月球》；与 Discovery 达成了包括 145 部纪录片、200 小时的独家内容及内容共制计划的深度合作；与日本 NHK 共合作 250 小时内容（其中 85 小时为独家内容）。与新加坡最大的传媒集团 MediaCorp 达成纪录片内容引进合作等等。