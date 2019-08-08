Google 今天开始推送 Google 地图的 AR 步行导航功能，支持的设备包括所有具备系统级 AR 支持的 iOS 和 Android 设备。iOS 方面，只要你的 iPhone 兼容 ARKit 就行，而 Android 版则需要你的手机支持 ARcore，并且要求 “街景视图（‘Street View）” 在地图 app 中可用。

今年年初，Google 就已经开始向部分 Pixel 手机用户和 Google Maps Local Guides 提供这一功能的 alpha 测试，而从今天开始这项功能就会面向所有用户推出（完全推送需要数周时间）。只需选定地图中任何位置，点击 “路线” 按钮然后选择 “步行”，再点击 “Live View（实时视图）”，AR 导航界面就会显示在屏幕底部。

Live View 功能的目的并非让你一直举着手机，相反地，它是通过向你显示箭头和覆盖在现实道路上大大的且易读的街道标记，提供快速、简单、有用的方向指引。

Google 地图还提供了一些新功能，包括地图中的所有已存储的航班、酒店住宿等一站式 “预订” 标签，以及离线备份功能。

题图：TechCrunch