近日，滴滴旗下小桔车服与平安集团旗下平安银行股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司、平安财产保险公司、平安基础产业投资基金管理有限公司签署战略合作协议，未来，平安与小桔车服将围绕 “汽车生命周期” 在租车、保险、维保、充电等领域展开合作，为用户提供便宜、灵活、省心的一站式汽车服务。

通过此次合作，平安银行将以 “金融科技+产业链” 为小桔车服及其生态链提供综合金融服务，包括车队融资、帐户及现金管理服务、用户客群零售金融服务、并探索在租车、加油、充电、养车等场景与平安车生活平台进行深入合作。

此外，小桔车服还将与平安基础产业投资基金管理有限公司在汽车新能源领域进一步展开合作，共同开发、建设和运营充电站业务。平安拥有雄厚资金、智慧城市、政府资源等优势，小桔车服则拥有大数据分析能力、技术能力以及线上运营经验，双方将发挥各自优势为车主提供便捷、高效的充电服务。

据悉，小桔车服是滴滴旗下围绕 “汽车生命周期” 管理的一站式汽车运营平台，以租车作为业务主线，连接汽车产业链合作伙伴，打造多样化的车辆租赁品类，整合车源、能源、维保、保险等资源，全方位降低车辆生命周期成本。

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