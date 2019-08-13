“我可能又要得罪人了。” 王京开玩笑说。

2017 年共享单车正处在资本风口，彩虹色的共享单车随处可见。云九资本合伙人王京无论是在公开场合还是面对媒体的采访都明确表示不看好共享单车。一年后，无人便利店风起云涌出现，王京又泼了冷水。

现在，共享单车的和无人便利店的结局我们都看到了。

加入云九资本之前，王京曾担任光速安振中国创投副总裁、真顺基金副总裁，他对 B2B、O2O、电商、移动平台、消费服务、VR/AR 技术有着深入研究，参与的被投企业有：聚美优品、墨迹天气、找钢网、51 我房网、买粮网、快塑网等。

无人便利店只是靠资本去堆而已

对于看似资本风口的现象，王京认为，无人便利店并不能解决用户的刚需问题。

阿里早就推出了针对社区店的零售通业务和天猫小店。京东积极在线下打造京东便利店，家电巨头苏宁也宣布进入便利店行业，推出苏宁小店，无人便利店的兴起更加吸引资本的注意力。

2018 年无人便利店好像迎来生机，不少创业公司又迎来资本市场的新一轮的融资热潮。

仅在 2018 年一年，“便利 24” 完成千万级美元 Pre-A 轮融资，投资方为红杉资本中国；“EasyGo 未来便利店” 已完成 A 轮 1.2 亿元融资；“在楼下” 完成千万级美元 A+ 轮融资，IDG 资本、创新工场联合领投……

用王京的话说：“零售行业最核心的是选址问题，而无人便利店并没有在选址这上有大的突破。 ” 通过大数据来做 SKU 的选择等等这样话题，听上去似乎很性感，但在王京看来，只不过是用大资源来去匹配小需求，无人便利店并没有解决真正的问题。

在王京看来，无人便利店只是靠资本堆出来的而已，虽然本身没有太大的错误，不过它不能成为一个新的东西，更不能成为一个革命性的变化，与 711 和全家没有本质区别。

价格高不是消费升级，消费升级是供应链的升级

在云九资本的投资逻辑里，不能说不投风口，而是不在意是不是风口。

如今的小姐姐们出门会说：“我今天不化妆了，就涂个口红。” 时间倒回到二十年前，涂口红是被视为化妆的行为，而在今天不是。

口红是王京经常举的一个例子。因为口红在这几年已经完全从化妆品类当中被踢出去了，口红是典型的消费升级，升级的是大家对口红的认知。

不止口红，王京认为名创优品是典型的消费升级，名创优品的出现，把大量背后做所谓的山寨无牌，贴牌得小的作坊、小工厂聚合到一起，规范化、标准化、统一下单、统一贴牌，并且还有质量监保，虽然价格依然便宜，但商品的质量提高了，本质上是供应链的升级。

当价格不高低不再是衡量消费升级的因素，王京认为：“近几年兴起的，价格越来越高的奶茶却不是消费升级。但奶茶不会被淘汰，他不会成为一个主流的消费，但是像口红这种东西它就会沉淀下来。”

在王京看来：“我们认为中国社会和经济最大的变化不在于所谓的高阶层人群的变化，高收入人群的变化，他们无论是从生活方式、教育娱乐等等各方面和西方主流发达国家的中产阶级其实没有太大差别。而差别实际上是卡车司机的差别、售货员的差别，体力劳动者的差别，实际上是他们的差别跟西方国家的差别是蛮大的。所以这种未来的升级，他们这一大群人的升级基数越大，潜力也大，实际上是最重要的。”

针对四五线城市的小镇青年的消费变化，他们的消费升级才是真的升级，例如拼多多等平台的出现，改变了小镇青年的消费观念。

谈论资本寒冬意味着快回暖了

“当大家不去谈论所谓的风口造势，当越来越多的人去谈论这个寒冬，感受到冷的不行的时候，其实就是快回暖了。” 王京谈到。

采访结束前的最后一个问题，我们聊了下关于今年讨论最严肃的资本寒冬的问题，王京给出了他的答案。

寒冬来了，作为一线投资人和投资机构，王京当然很明显从日常工作和同行的反馈中，都能感觉到去年下半年开始的寒潮，他从两个角度看这个问题：

第一，从创业角度看，创业项目的数量质量，融资的节奏频次，以及所谓的风口的出现的频次，其实都少了很多。

第二，从投资机构和投资人来说，投资人和投资机构，包括 FA 的数量都大幅的下降。

“资本寒冬过滤了很多泡沫，同时大幅挤压那些不是特别有效率的资本，对剩下的企业质量要求更高，剩下来能融资的企业生存的时间更久，走得更远。这一定是好事。” 王京说。