据新浪科技报道,理想汽车宣布完成 5.3 亿美元 C 轮融资。本轮融资由美团创始人王兴领投,投后估值约为 29.3 亿美元。至此,理想汽车累计融资额达到 15.75 亿美元。

理想汽车首款产品增程式智能电动车理想 ONE 将于 8 月开启媒体试驾,9 月起在全国 13 个城市开启用户试驾活动。10 月,理想汽车将启动理想 ONE 的正式量产。11 月,理想 ONE 将开启用户交付。

今年 6 月有报道称,理想汽车计划一轮 5 亿多美元融资,美团点评创始人王兴有意向投资 3 亿美元,理想汽车创始人李想个人投资近 1 亿美金。字节跳动也在本轮融资中放进了约 3000 万美金。

当时美团表示不予置评,理想汽车则表示对此消息不会做回复。字节跳动回应称,有投资的计划,但还没最后确定。

2018 年 3 月,理想汽车前身 “车和家” 宣布完成 30 亿元人民币 B 轮融资,由经纬中国和首钢基金旗下新能源基金领投。2016 年 5 月,车和家宣布 A 轮融资金额为 7.8 亿元,由利欧股份领头,源码资本、常州武进产业基金、明势资本等机构跟投。

题图:理想汽车