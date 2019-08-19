快递小哥不够用了。

近一两年来，小吴发现自己取快递之前会收到取件信息，快递小哥不再把快递送到家门口了，他需要自己取。各小区门口以及写字楼旁，每天早中晚各时段内，总能看到快递小哥把一个个快递盒投入到智能柜的单元格内。

这一现象背后，诞生了丰巢、菜鸟等智能快递柜，破解了快递小哥100米配送的难题。随之而来的，禁止外卖小哥入内的工作园区却难以满足用户的需求，代替外卖小哥进入园区的机器人应运而生。8月16日，智能短交通和服务类机器人行业创新企业九号机器人在北京宣布推出两类三款人工智能技术加持的新产品：智能共享滑板车T60、Segway配送机器人S2、Segway室外配送机器人X1。

萌芽期补充快递业务需求

越来越多的年轻人不想做快递小哥。

相关数据显示：去年双十一产生了18.8亿件快递，物流公司需要处理半个月。整个2018年全年的外卖单量达到的4400多亿件。前两个星期美团刚刚庆祝了单日订单量超过三千万。另一方面，中国、美国、欧洲、日本主要的经济体人口都在快速的老龄化，更少的年轻人愿意去做快递了，运力不足之后，供给端开始供不应求。

同时，目前快递以及外卖配送小哥在交通规则方面极其不可控出现的人员伤亡，由于交通违规出现的事故每天都在上演。外卖配送给人们带来便利的同时也造成了我们无法预知以及不想发生的意外。在人工智能日益发展，不断走入寻常百姓家的今天，机器取代人工早已成为一种发展趋势。

九号机器人应运而生,CEO高禄峰谈到： 我们要做物的智慧移动能力，其实我们最重要发力的是在四个方面：

“ 第一，看的能力，看路的能力，看路在哪里，才能够做更好的移动。

第二，感知的能力，看好了路，感知到那有障碍物，才有算法避开障碍物，怎么能够更好的协调运载运输。

第三，我们的看家本领，大概在短距离里面的移动能力，现在我敢讲我们在全球范围内应该是比较领先的，所以 行动能力是物的移动里边非常关键的。

第四，人机的交互，有了行动能力，有了看路的能力，有了计算的能力，有了感知的能力，怎么让你的物品和人产生交互，也是非常关键的。

“我们现在在全球超过100个国家和地区销售我们的产品，在这100多个国家和地区的用户，使用我们的产品来享受出行。在全球我们有9个大的子公司，在3个大的业务区域我们设立了9个子公司。其中有3个公司分布在常州、天津、美国这3个公司是拥有生产制造能力。” 高禄峰介绍。

9 号机器人实现配送风雨无阻

2017年，美国华盛顿，一个保安机器人自己主动跳到了水池里自杀了。

据外媒报道：“该公司推广使用这个保安机器人的原因是认为机器人不会对工作感到厌烦无聊。但是，随着这个保安机器人的自杀，使用保安机器人似乎暂告段落了。”我们知道不是机器人自杀，是因为没有可靠的防跌落和台阶检测能力，只有开到水池里面去了。这种场景都是配送机器人可能遇到的，九号为它配备了更丰富的传感器和算法，解决这个问题。

从2017年开始，九号机器人和美团联合发布了配送机器人S1，尝试在真实的场景里面做最后一公里配送。在过去的一年里，九号机器人和美团以及其他的合作伙伴，包括物业公司合作，持续累计产生了5000多公里的持续运行里程。在这期间，九号机器人的算法得到提升的同时也看到了很多局限。

九号机器人 CEO 高禄峰谈到：这五千多公里的数据积累，让机器人每百公里人工干预次数从5次降到了1.5次，但是1.5次仍然不够。另一方面，在遇到楼里正在装修，或者商场里面正在搞活动，摆了圣诞树，地上铺了线槽的时候，机器人会受到限制。”

今年九号机器人迎来了第二代S2，体积小更小，导航定位更准确，更灵活、更智能，可以覆盖室内外运行。九号机器人总裁王野谈到，室外场景主要面临三个问题：

环境更复杂更恶劣，所以它要更强的抵抗环境和抵抗破坏的能力，我们给它做了 IP67 防护等级，在半米到一米深的水里面跑，也可以正常行驶，不怕下雨，也不怕刮风，不怕下雪和冰雹。

室外有各种各样的复杂环境，比如地面突然堆了一堆土，一个大卡车过去，掉了一大堆土，或者石子沙子，机器人要能够过去，或者有一个路面图，它可能要绕一下，这个时候需要压到马路牙子，需要很强的通过性，所以我们给它设计了四轮四驱四转向，这是加强通过性。

感知，传统的污染车大部分采用仅仅是利用多线激光雷达。多线激光雷达看到的物体是没有特征和分类信息的，对他来讲一个 3 岁小孩和 1 米高的电线杆子，在激光雷达看起来是一个东西，我们知道这个电线杆子不会走，但是小孩子可能会突然冲出来。我们将视觉融合信息，我们就知道这个地方立的是一个电线杆子还是小孩，如果是小孩的话，我们就提前减速，因为他有可能会跑出来，这样其实是会给机器人使用安全性带来很大的帮助。

S2 机器人不会自杀。九号机器人为它设计了全新的货箱，有四个格子，可以合并成两个或者三个格子，不管是中午点一个人的快餐盒饭，还是八个人的会议餐，都能够同时放下。并且这个格子是电动门，并不会遭到人为破坏，更不容易出现食品安全问题，或者物品被盗问题。全电动门，而且内部还可以配备加热系统或者冷冻系统，方便运送冰咖啡和热披萨，它都可以在运的过程中保温，这是一个实用的配送机器人。

配送机器人S2的参数最大100公斤的载重，或者70L的容积，正常的速度与正常人快走的速度差不多。充一次电可以大概运行12小时，同时有自动回充功能，一旦检测到自己没电了，它可以回到自己预设的充电站，自己充电，3个小时充满。配送机器人还可以实现中午送外卖，下午换一个货箱送快递的功能，甚至晚上换成一个摄像头，包括夜视仪，变成保安。S2的应用场景目前主要针对楼宇写字楼、商场以及高层居民住宅的配送，但也面临着政府园区以大型企业工作园区进不去的障碍。

“今天第四季度会再发两个大型号产品。”高禄峰介绍了公司今年目标，2019年底，九号机器人将拥有年产1000万台产品生产能力。

什么时候机器人全面取代人工？

“运力的真正紧张，我认为可能还需要一年两年三年或者四年五年的时间，但是总有一天机器人代替人类配送的场面一定会出现。”

人口老龄化越来越严重，年轻劳动力的缺失已经成为近几年的主要社会问题，日益发展的人工智能技术逐渐开始取代部分基础劳动力……

正如高禄峰所言：“机器人取代人工配送需要满足技术突破、产品质量、商业运行三个因素。技术突破方面在于机器人所实现的效果能不能达到用户的体验需求，传感器、5G以及通讯的变化，让我们看到这个时间越来越近。”

然而，科学技术的发展速度是否能与大众的伦理认知同步也是九号机器人需要面对的问题。政府的管控、以及机器取代人工之后，快递小哥何去何从的伦理问题，都需要在未来几年发展的过程中逐步替代和融合。同时，机器的大批量产生必然出现破损维修方面的问题，大规模的快递小哥能否转换成维修和操作机器的人员还需要更多人力技术层面的培养。

在高禄峰看来：“机器取代人工配送在未来三到五年内会产生一个爆发期，智慧交通在AI在5G 环境下产量变得更大，包括智能配送部分， 这个领域在未来可能是个巨大的生意。”