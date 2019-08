华为美国 “临时许可证” 或再获 90 天延期

今年 5 月 15 日,美国总统特朗普动用国家紧急状态,将华为及其 70 个分支机构列入 “实体清单”。仅仅 5 天后,美国商务部就允许华为在 90 天内继续购买美国厂商的产品。目前,眼看最后期限 8 月 19 日快到了,路透社 17 日两名知情人士消息称,美国商务部拟再度延长这张 “临时采购许可证”90 天有效期。

这是不是美方为贸易磋商释放的 “善意” 尚不可知,但贸易战带给美国自己的疼痛感越来越明显,且正转化为焦虑情绪在大选前冲击美国民众。

中国 ETC 服务平台正式上线运营

经济日报-中国经济网北京 8 月 19 日讯 记者从交通运输部获悉,8 月 18 日,中国 ETC 服务平台正式上线提供服务,广大车主可通过国务院客户端小程序 ETC 服务专区或交通运输部官方微信 ETC 服务平台免费在线申办 ETC,并在今后持续享受相关多元服务。

截至目前,我国 ETC 发行量已达 10696.74 万。此外,该服务平台未来还将增设高速公路通行费电子发票等功能,全方位满足高速公路出行服务需求。

YouTube:9 月 24 日后发布的原创视频将对所有人免费

PingWest 品玩 8 月 19 日讯,据 AndroidCentral 报道,今年 5 月,YouTube 发布宣布其原创内容订阅将以广告支持的方式向用户免费开放。近日,YouTube 公布了更多细节:2019 年 9 月 24 日之后发布的 YouTube 原创视频 将对所有人免费,非会员需要等待剧集解锁后才可观看 ,并需要观看广告,付费会员 可直接观看最新剧集。

不过,在 9 月 24 日之前发布的 YouTube 原创内容,仍只对付费会员用户开放。虽然这样的策略降低了付费用户额外特权,不过像导演剪辑版本和额外片段也只提供给付费用户不提供给免费用户。

高通 CEO:尽管存在分歧 但我们与苹果并非 “死敌”

腾讯科技讯 8 月 19 日消息,据外媒报道,今年 4 月初,当苹果和高通宣布就专利纠纷达成和解时,对于那些关注这场长达数年之久法律大战的人来说,这可能会让他们大吃一惊。然而,对于高通首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫(Steve Mollenkopf)来说,以这种方式结束却是理所当然。

除了解决与高通的纠纷外,苹果最近还以大约 10 亿美元的价格收购了英特尔的智能手机调制解调器芯片业务。因此,这家科技巨头有可能开始开发自己的 5G 芯片。不过,就目前而言,高通和苹果之间的合作似乎是富有成效的。

特斯拉” 太空跑车” 完成第一圈绕日飞行 正靠近火星

网易科技讯 8 月 19 日消息,据外媒报道,美国太空公司 SpaceX 去年发射猎鹰重型火箭(Falcon Heavy)时,曾将其首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的跑车 Roadster 送入太空。最新追踪报告显示,这辆跑车目前已完成第一圈绕日飞行,并在向火星靠近。

据始终在跟踪这辆跑车空中轨迹的网站 whereisroadster 称,马斯克的跑车已经完成了第一圈绕日飞行,目前正在向火星靠近。网站上称:“这辆车距离火星约 1.13 亿公里,且正以 42854 公里的时速向火星移动。”