“十一点起床下楼吃饭，先去王者峡谷热热身，为两点的训练做准备。五点结束训练后吃过晚饭七点再继续训练，持续到晚上十一二点甚至一点多。” 每天端着手机玩王者荣耀的时间不低于十个小时，日复一日，这便是做为职业电竞选手的日常。

近期，我们接触了 AG 战队平均年龄不到二十岁的职业电竞选手，他们是玩家眼里的 “大神”，也可能是老师眼里的 “问题学生”。因为他们的职业前所未有，所以备受关注，有羡慕也有质疑。比如职业电竞选手靠游戏就能年入百万？工作是打游戏这是 “不务正业”？

很多人是从去年 IG 夺冠或者是电竞赛事被纳入雅加达亚运会才关注到电竞这个行业，但早在 2003 年，中国电子竞技就被国家体育局设立为中国第 99 个体育项目。“你游戏打的这么好，要不要来打比赛？”Tgod 是王者荣耀的种子用户，在打到服务区第一名的时候，有人直接上来问他，那时候他只有 16 岁，除了睡觉吃饭，他唯一的爱好就是玩游戏。“反正也没有事情做，就试一下吧，万一打到 KPL 呢 (王者荣耀职业联赛）”Tgod 说道。从 “不务正业” 的少年到变成真正的职业电竞选手，Tgod 只用了半年，如今已经是有将近三年的从业经历。

十几岁的年纪便将游戏变成工作真的是件好事情么？“十几岁正是打手游比赛的黄金年龄”AG 俱乐部的经理说 “一般培养一名职业电竞选手是从 15 岁开始，如果天赋好，两年就能培养一名合格的电竞手。到 22 岁之前可能达到事业的巅峰，过了 22 岁之后，精力和水平就大不如从前了。” 他拿自己来举例说，他曾经是 CS 全国冠军，做为职业选手参加各种比赛，随着年龄的增长逐渐退居二线，成为电竞俱乐部的经理人。

对于职业电竞选手只能吃青春饭也不是秘密，就像体育运动员一样，他们也会退役，退役之后大多也正值青春。“退役之后，我可能会跟几个朋友一起去创业，当然也肯定是在游戏行业。”VG 的职业选手 “空” 说，今年他已经 21 岁，从 15 岁开始打英雄联盟职业比赛到现在已经将近 6 年，对他来说，游戏已经是他人生中不可缺少的一部分。7 月 9 日，人社部发布的《新职业——电子竞技员就业景气现状分析报告》显示，未来 5 年电子竞技人才需求量近 200 万人。电竞解说、翻译、直播转播等赛事工作人员还处于人才匮乏阶段。很多退役的职业选手除选择做直播，更多地会选择解说、教练、分析师等工作，依靠对游戏的独到理解，从事幕后工作。

大家最好奇的问题可能是电竞职业选手真的会年入百万么？据记者了解，不同的战队和俱乐部之间的薪资标准不同，除了固定薪资之外，现在也有上百万奖金级别的赛事，根据不同的水平，几乎每个职业选手到手的薪资各不相同。对于像 AG 这样职业的战队，据经理透露，职业选手月薪资在两万到三万之间。“（周围的朋友和亲戚）他们觉得我还挺厉害的，打游戏还能挣到钱。” 易瞳说。随着电竞行业的兴起和普及，相比于小时候，家长对于打游戏就是不务正业的态度有所改变。“开始的时候，我爸妈对于我要出去打游戏职业比赛感到不可思议”Tgod 说 “现在看到我慢慢挣到钱了，他们也越来越支持，有时候也会看我打比赛直播。”

从众矢之的到入亚成功，从小众娱乐到全民狂欢，电子竞技正在逐渐洗脱 “玩物丧志” 的罪名，迎来属于整个电竞行业的春天。数据显示，在中国，2019 年电竞产业规模将突破 1000 亿元大关，对于这些年轻人，他们的热血征途也刚刚开始，将热爱的事物当作职业来追逐一生是一件幸福的事情。就像热播的电竞题材剧《全职高手》里所说：“无论如何，我有一些一生都要去追求的东西。王者荣耀，再玩十年也不会腻。”