8 月 20 日，触宝公布了截至 2019 年 6 月 30 日未经审计之 2019 年第二季度财务业绩。

财报显示，触宝第二季度净收入为 3,759 万美元，较去年同期 2,836 万美元增长 33%；毛利润为 3,361 万美元，较去年同期 2,453 万美元增长 37%；毛利率为 89.4%，较去年同期增长 2.9%；2019 年 6 月全球产品的平均 DAU（日活跃用户数）为 1.71 亿，较 2018 年 6 月的 1.33 亿增长 29%；2019 年 6 月，内容系列产品的平均 DAU（日活跃用户数）为 2,760 万，较 2018 年 6 月的 730 万增长 278%。内容系列产品一直是收入增长的主要驱动力，其收入占总收入的比例近 76%。

据介绍，本季度触宝内容系列产品增长强劲，内容生态的不断完善，包括海外运营的产品女性综合社区 Cherry 和专业健身应用 HiFit 等多个产品在本季度用户数据表现也十分抢眼，为此活跃用户数和用户参与度节节攀升。

财报最后触宝也对业务进行了展望：预计 2019 年第三季度的总收入在 3000 万美元左右，同比下降约 18%，预计 2019 年财年的年度总收入在 1.45 亿美元左右，同比增长 8%。触宝创始人兼董事长张瞰表示：“全球内容应用市场仍处于早期阶段，这为我们提供了巨大的机会和挑战，随着我们不断发展内容生态系统，正在逐渐实现长期竞争力和用户粘性。我们将认真对待每一项挑战，为我们的用户提供长期价值。”

据悉，触宝是一家定位全球，通过大数据和人工智能为全球用户提供个性化内容服务的移动互联网公司。该公司专注于运动健身、生活时尚、健康、短视频和娱乐 5 个垂直领域，开发了多款快速增长的内容型系列产品，通过信息流为用户提供感兴趣的内容，满足全球不同国家用户需求。截至 2019 年 3 月，触宝全球产品月均活跃用户达 2.52 亿，覆盖全球超过 240 个国家及地区，旗下多款应用在 Google Play 评分均达到或超过 4.5 分。