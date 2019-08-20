苹果的视频流媒体服务 Apple TV+ 于今年 3 月公布，不过该公司到现在都没有公布这项服务的定价和推出日期。据彭博社报道，该服务计划于 11 月推出，每月的订阅价格是 9.99 美元。

据报道，苹果在原创节目方面的支出已达 60 多亿美元。虽然这一数字远低于 Netflix 今年的 150 亿美元预期支出，但苹果在这方面的投入也在不断增长，追赶 Netflix、HBO 和迪士尼。

苹果日前在官网上线了 Jennifer Aniston、Reese Witherspoon、Steve Carell 主演的剧集《The Morning Show》预告片。报道称这部剧每一集的成本都高于 HBO 制作的《权利的游戏》，是苹果投入资金最大的原创剧集之一。苹果的另一部原创剧集 《For All Mankind》（为全人类）（讲述 20 世纪 60 年代至 70 年代间美国和苏联之间的太空竞赛，不过剧中抢先登月的一方从美国变成了苏联）将于今年秋季登陆 Apple TV+。

迪士尼昨晚公布了 Disney+ 的更多市场上线信息。该服务定于 11 月 12 日在美国上线，订阅价格是 6.99 美元/月或 69.99 美元/年。同样是在 11 月，Disney+ 将会登陆加拿大、荷兰、澳大利亚和新西兰市场。

另一方面，苹果也没有公布移动游戏订阅服务 Apple Arcade 的定价，根据 9to5Mac 在 App Store 的 API 中查看到的信息，该服务的订阅价格是 4.99 美元/月。有消息指 Apple Arcade 将于 9 月 10 日随新 iPhone 一同推出。