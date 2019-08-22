vivo 子品牌 iQOO 旗下首款手机于今年 3 月公布，该公司此前承诺的 5G 版手机于今天正式登场。iQOO Pro 采用 “5G 6 天线” 设计（天线布局在手机的侧边上端以避免人手对信号的影响），支持 5G+4G 双卡双待。

手机采用 6.41 英寸（2340×1080）Super AMOLED 水滴屏，内置 vivo 屏幕指纹，3D 玻璃后盖灵感来自跑车侧面溜背造型。处理器不意外用上了骁龙 855 Plus，RAM 为 12GB，最高 256GB 存储空间。电池容量为 4500mAh，支持 44W Super FlashCharge 超快闪充。

拍照方面，iQOO Pro 搭载 4800 万主摄、1300 万超广镜头和 200 万景深镜头，支持超级夜景 2.0、AI 场景 2.0 和 AI 人像构图等拍摄模式，前置相机为 1200 万像素。游戏方面，手机具备超导碳纤维液冷散热能力，配备震动反馈压感按键 “Monster Touch”、加速优化模式、Monster Halo 灯效，也支持游戏防啸叫+游戏变声器功能。

iQOO Pro 配有 Net Turbo 网络加速技术、双 Wi-Fi 加速技术，音频上经由索尼 Hi-Res 音频认证，手机保留了 3.5mm 耳机孔，全系标配独立 Hi-Fi 芯片，以及 Pro 全系均会附送一副价值 299 元的 iQOO 定制耳机。此外，手机也支持全功能 NFC（交通卡、门钥匙、elD），一并支持 vivo Pay。

iQOO Pro 5G 版 8GB RAM + 128GB 容量版本要价 3798 元，8+256、12+128 版本的价格分别是 3998 元、4098 元，8 月 23 日零点在各大电商平台限量抢先预售，8 月 29 日零点在线上线下同步开启预售，9 月 2 日正式发售。

iQOO Pro 4G 版 8+128 售价 3198 元，12+128 售价 3498 元，今晚（8 月 22 日）9 点在线上线下同步开启预售，8 月 29 日零点正式开售。iQOO Pro 系列配色方面有竞速黑、勒芒蓝和幻影蓝三种可选。此外，iQOO 还联合《速度与激情：特别行动》带来了限量版联名礼盒。