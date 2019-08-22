8 月 22 日，腾讯游戏推出了针对游戏直播的” 腾讯游戏主播认证计划”。公告显示, 腾讯主播认证计划的主旨是开放更多腾讯官方资源给予创作者, 对有意愿长期基于腾讯游戏创作内容的优秀创作者, 腾讯游戏 “主播认证计划” 将给予官方身份认证和四大权益, 助力主播更好地创作内容, 也让玩家能够看到更多精彩内容。

具体来说，腾讯游戏主播认证将拥有以下特权：曝光特权，包括但不限于以下曝光渠道：游戏内、游戏社区、游戏中心等所有腾讯游戏优质渠道和社区内的入驻权益和优先露出；产品特权，包括但不限于以下产品支持：平台和游戏内的腾讯官方认证身份外显、腾讯游戏新玩法、新版本的全网独家抢先直播资格、游戏-直播互通玩法权限、高级数据权限等；活动特权，包括但不限于以下活动支持：运营活动、赛事活动合作优先邀请；内容特权，包括但不限于直播流+内容分发支持：主播直播流和视频，图文作品在腾讯游戏内容分发矩阵内的优先推荐和分发。

目前，参与腾讯首批认证计划的游戏项目有：英雄联盟、王者荣耀、和平精英以及 QQ 飞车，首批已经有 200 多名致力于基于上述游戏创作优质内容的主播获得了腾讯认证资格。认证计划将会以季度为单位开启和刷新，第二批认证计划预计将于 2019 年第四季度启动，届时将会覆盖更多腾讯游戏项目，如 DNF、跑跑卡丁车官方竞速版、穿越火线、穿越火线：枪战王者等多个游戏项目将会加入第二批的认证计划。