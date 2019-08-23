据 Digital Trends 报道，HMD Global 表示，它正在打造一款 “实惠” 的诺基亚 5G 旗舰智能手机，并打算在 2020 年发布。

HMD Global 首席产品官 Juho Sarvikas 表示，这款诺基亚手机的售价大约为目前市场在售 5G 手机的一半。

目前在美国发售的 5G 手机来自三星和 LG，Galaxy Note 10 Plus 5G 售价 1300 美元，LG V50 ThinQ 5G 售价大约 1000 美元。也就是说，按照 Sarvikas 的说法，诺基亚即将推出的 5G 手机价格大约在 500 美元到 650 美元之间，折合人民币大约 3500 到 4600 元。

相比之下，vivo 子品牌 iQOO 昨晚发布的 iQOO Pro 5G 售价 3798 元，这么看也没有便宜很多。

在美国，用户目前可以购买到最实惠的 5G 手机是 Moto Z3 和 Z4，但手机本身并不支持 5G，用户还需要搭配 Moto 的 5G 模块，使用起来比较麻烦，报道称，用户可以在促销活动中以 500 美元左右的价格购买到搭配 5G 模块使用的 Verizon 版 Moto Z3。