小桔车服 8 月 25 日召开安全管理委员会专项会议，任命小桔租车、小桔养车、小桔能源业务板块安全负责人，同时各业务负责人、安全负责人分别签署《安全生产目标责任书》。

此前，在滴滴集团安委会统一领导下，小桔车服成立安全管理委员会，小桔车服总经理陈汀担任安委会主任，包峰担任安委会执行主任，全面负责小桔车服的安全工作。

小桔车服安委会主任陈汀表示，安全是第一用户体验，是小桔车服最重要的一关。层层签署安全生产责任书只是起步，安全不能停留在纸面上，而是要在每个人的心里，落实到工作中的每一个细节。只有守好安全底线，才能真正地为用户提供安全、便宜、灵活、省心的用车服务。

会上相关安全负责人集体宣誓，谨记安全第一，勇于担当责任。此外，各安全负责人还提出安全工作规划，并结合自己的亲身经历，分享在租车、维保、充电、加油一线工作中关于安全的经验和思考。

今年 7 月，小桔车服进行组织架构升级，围绕汽车全生命周期的管理，建立了以租车为主线，汽车、养车、能源为 “三大引擎” 的战略架构。根据 “管业务必须管安全” 的原则和 “安全第一、预防为主、综合治理” 的安全生产方针，小桔车服持续围绕汽车生命周期的各个环节，建立安全标准和安全体系，包括车辆安全运营、停车场安全运营、充电加油安全体系、维保门店的安全标准等。同时，小桔车服还系统性地开展了安全隐患排查和治理工作，防微杜渐，切实落实安全生产主体责任。