在 8 月 27 日举行的 “2019 亮风台产品战略大会” 上，AR 产品与服务提供商亮风台宣布获得 2.5 亿元 C 轮融资。本轮融资由长三角协同优势产业基金领投，磐熹资本等新老股东跟投。

同时，亮风台还发布了产品平台 HiAR Workspace，赋能用户构建 AR 工作空间，并启动 Alpha 合作伙伴计划，建立在技术壁垒之上的 AR 商业化进程进一步加速。

亮风台于今年 5 月完成 1.2 元的 B+轮融资，B 轮融资累计 2.2 亿，与此次 C 轮融资间隔不到半年时间。根据公开信息，亮风台率先成为国内 AR 行业获得 C 轮融资的公司。

投资方源星资本管理合伙人于立峰表示：“AR 是企业重塑竞争力不可忽视的能量，2019 年正是 AR 大规模商业化应用的元年，整个行业正在走向成熟，并呈现马太效应。商业模式清晰并且卓有成效的公司，市场竞争力凸显。亮风台已经搭建了完善的产品体系，接下来将为产业升级带来 AR 创新赋能。”

获得 B+轮融资时，亮风台的一个重要调整是将原有的 “云+端” 双引擎升级为 “云管端” 三驾马车的闭环阵型。如今，这一闭环阵型再度进化，成为一体化 HiAR Workspace 产品平台。随着本次融资，HiAR Workspace 的商业化也将进入新阶段。

HiAR Workspace 强调为人赋能，针对不同的工作角色为其构建 AR 工作空间，提升 “执行”、“协作”、“管理” 三大工作场景的效率。该平台由 “云管端” 三部分组成，彼此联动以实现 “感知”、“连接” 与 “智能”，并最终构成正向循环。

其中，“端” 指 AR 硬件终端。亮风台最新 AR 智能眼镜 HiAR G200 以 “化繁至简”、“实用当先” 为理念，分体式、IP66 防护等级、双摄像头、4G 全网通支持等设计，满足企业级市场对 AR 终端的本质诉求；而 “管”，新一代 AR 通讯与协作产品 HiLeia 不断创新，优化用户体验，将通讯方式推进至 AR 空间通讯，同时搭建 “拓展工作台”，用户可基于动态组件按需扩展；智能云端大脑 HiAR Cloud，以 AR/AI 底层技术为基础，以数据提升和驱动智能化能力，形成云端大脑，为用户提供 DaaS、PaaS 到 SaaS 的 AR 服务。

HiAR Workspace 平台战略是亮风台未来的基石，后续将以其为基础，面向行业和场景提供 AR 产品与服务。大会现场，亮风台与中国铁塔、人民视频、格力集团、中海通达成重大合作，继续加码商业化加速度。

对 AR 产业而言，一体化平台意味着标准化的服务与灵活快捷的迭代方式，也代表了与更多行业结合的可能性。因此亮风台也启动 Alpha 合作伙伴计划，以开放、融合、共赢的理念推动 “AR+” 在各行业的深入融合。此前，亮风台的合作伙伴已从 AR 行业内扩展到 5G、云、物联网等领域。Alpha 合作伙伴计划将进一步扩大亮风台的 AR 合作行业领域与合作模式。

现阶段，亮风台将智能制造和公共安全作为重点布局的行业。在智能制造领域，与格力合作 “AR 云服务平台”、与菲尼克斯电气合作 “AI 智能产线”，与海尔智研院合作 “AR 智能工厂”。在公共安全领域，亮风台打造软硬一体的服务体系，通过 3D 立体防控重构公共安全。亮风台与云南公安联合打造 “云眼智识系统”、与广州公安联合打造 “天地一体 3D 立体防控系统”，建设公共安全新业态。

目前，亮风台累计为近千家各领域企业与机构提供服务，与多个重点领域的 Top 5 企业和机构达成重要合作，将 AR 融入业务流程，协助企业进行 AR 化的产品创新、工作方式创新、管理升级，重塑竞争优势，助力产业数字化、智能化升级。

对于 5G 商用为 AR 产业带来契机，亮风台与运营商密切合作，实现 “5G+AR” 的商业化落地。与中国铁塔的合作，标志着亮风台深入 5G 产业链，拓展 “5G+AR” 应用场景和服务。