“融资从来不意味成功，只意味我们有机会走得更远，去打造最好的国漫 IP，去做最受 00 后欢迎的社区。”8 月 27 日，快看漫画宣布 1.25 亿美元投资后，创始人&CEO 陈安妮在内部信中谈到。

当天下午，陈安妮接受了包括动点科技在内的媒体采访，详细阐述了融资后公司的发展规划。

陈安妮在回答此轮融资后和腾讯的关系时明确表示，快看漫画接下来依旧会坚持独立发展道路和 “IP+社区” 的战略。快看坚定相信中国原创 IP 的未来，这轮融资后，将持续加大对原创国漫 IP 的扶持力度，推动 IP 产业化发展。

IP+社区战略，瞄准 00 后

成立五年的快看漫画，在 2014 年～2019 年，分别拿到五轮融资。2019 年拿到腾讯的 1.25 亿美元投资；2017 年拿到华人文化传也投资基金、襄禾资本 D 轮 1.77 亿美元投资；2016 年 12 月份快看漫画拿到红杉资本、今日头条、光信资本等 2.5 亿融资；2015 年完成 1 亿融资，2014 年拿到 A 轮 300 万美元的融资。

早在 7 月份，快看漫画 7 月 1 日宣布，其用户总量突破 2 亿，注册用户量也突破了 1 亿，月活用户超过 4000 万。其中超过 50% 为 90 后，快看已经成为 00 后为主的内容社区，被 QuestMobile 等第三方机构评为.“ 最受 00 后欢迎的 App”。伴随中国互联网起步成长起来的 00 后，是真正意义上的 “互联网原住民”。随之兴起的二次元文化、粉丝文化、弹幕文化等，从边缘的 00 后圈层走向主流大众视野。00 后的兴趣和去向，越来越代表着未来互联网的发展方向。

陈安妮在采访中谈到：“目前快看已经投了非常大的资源在少年向作品，目前少年类用户的比例在持续提升。我们认为未来漫画的主流用户会像日本韩国一样，变成全年龄跨度。付费和 ip 是作品不同的商业变现途径，很难用比例划分 ，能 ip 化的总是比能付费的少的。”

接下来，快看坚持 “IP+社区” 的战略，进一步完善 00 后内容社区的搭建，持续加大对产品研发的资金和人员投入，采用 AI、大数据等技术推动内容创作能力的拓展和分发效率的提升。

“经过长达一年多的反复实验和不断修正下，快看逐渐探索出一套基于漫画内容特性和平台用户属性的标签体系，并以此为基础，在多个场景进行内容的个性化推荐。目前，产研团队还在持续不断地加大人员和资金的投入力度，为快看的社区化战略、首页长短内容融合打造底层的技术支持。”

“IP+社区” 的底层是技术驱动，陈安妮透露，快看将持续加大对产品研发的资金和人员投入，采用 AI、大数据等技术推动内容创作能力的拓展和分发效率的提升，快看未来将成为一家技术驱动的公司。

对于优质内容的选择标准，在快看兼具两个要点：一是能够广为流传；二是具备足够的商业价值。

快看漫画联合创始人叶名香曾在采访中表示：“参考日本、美国优质漫画内容的产生过程，往往是与时代息息相关，围绕特定核心精神主旨。反观中国，大环境所带来的机会与挑战，也在成为国民级 IP 诞生的催化剂。”

对快看漫画来说，机会在于国内漫画市场迎来创作高峰，而挑战则在于全球经济走低，国内文娱内容的监管更为严格。此外，社会对女性群体的关注、信息茧房的逐渐普遍，以及新时代用户新品味的抬头，都在驱动快看对用户精神需求的把握逐步精准。

最好的商业是艺术和市场的结合

“大家都知道近期资本很不景气，不错的公司都未必能拿到钱。我们能拿到钱，说明我们通过了互联网泡沫退去后的检验，实实在在地创造着价值。” 陈安妮在内部信中谈到。

创业后的陈安妮已经完成了从漫画师到 CEO 的转变，在艺术与商业的集合中，尤其是在如何帮助快看平台中的漫画师实现商业话方面，陈安妮认为让创作者更多兼顾艺术的部分，让运营者更多兼顾商业的部分，如果双方碰撞出来的东西结果是一致的，那么这个结果大概是一个商业和艺术的结合。

陈安妮在采访中透露，目前的快看漫画在商业化方面，付费会员的付费率已经超过网文平台的付费率，随着今年更多作品转向付费，预计今年在会员付费方面的收入会实现 100% 的增长。

除了会员付费，在影视 IP 开发、广告、电商、游戏联运等领域较往年有大幅度的增长。正如陈安妮所说，“最好的商业其实就是艺术和商业的结合，所以并不意味着今天身处一个商业的环境当中就抛弃了艺术。