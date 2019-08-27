打造淘宝神人 IP，阿里巴巴宣布 3 年将持续投入 5 亿元

阿里巴巴日前宣布，未来 3 年将持续投入 5 亿元全面打造淘宝神人 IP，近一年内将寻找 1 万名商家合伙人，与 50 家 MCN 机构成为紧密合作伙伴。

淘宝方面表示，目前生态还催生出很多新职业，比如铠甲修复师、非遗工艺 “金缮” 师、情感治愈师等，这些小众的技能以往在线下难成 “职业”，但在淘宝却可以依靠这些技能过得不错。

腾讯的车载版微信首次亮相

在于日前举办的 2019 中国国际智能产业博览会上，长安汽车携手腾讯展示了搭载微信车载版功能的梧桐车联 TINNOVE OS 汽车智能系统。

据介绍，微信车载版将作为腾讯 “生态车联网” 解决方案核心能力之一，满足用户在驾驶场景必要的通讯需求，并将通过腾讯车联网方案面向车企开放合作。为了保障行驶安全，微信车载版仅提供三个驾驶环境中最常用的功能，即查看未读消息、发送消息以及语音通话。用户可通过全语音交互结合方向盘控制按键的方式进行使用。

美团或已重启共享充电宝项目

据晚点 LatePost 报道，美团点评将在全国大规模重启共享充电宝项目。据报道，美团充电宝原为白绿色桌面式充电设备，而未来的美团充电宝则统一变为 “美团黄”。

2017 年 8 月 15 日，美团点评证实共享充电业务正在推行，并表示只要是其评入驻的商家，都将有机会接入该共享充电宝服务。不过仅近三个月后，美团点评高级副总裁王慧文面向餐饮平台发布内部信，宣布将结束餐饮平台 “松鼠便利店” 和 “共享充电宝” 两个试点项目的运营。

旷视科技向港交所递交招股书

人工智能公司旷视科技已经向港交所递交招股书。据招股书显示，收入方面，旷视科技 2016 年收入 6700 万元人民币，2017 年增至 3.132 亿元，2018 年增至 14.269 亿元。2019 年上半年，人民币收入为 9.49 亿元。

亏损方面，2016 年、2017 年和 2018 年，旷视科技分别亏损人民币 3.428 亿元、7.588 亿元和 33.516 亿元。2019 年上半年亏损人民币 52.002 亿元。

高盛、J.P 摩根、花旗银行为本次上市的联席保荐人。

据招股书显示，阿里巴巴通过淘宝中国间接持有旷视科技 14.33% 股份，蚂蚁金服通过全资子公司间接持有旷视科技 15.1%。

消息称法拉第未来创始人兼 CEO 贾跃亭将设个人还债信托还国内债务

据澎湃新闻报道，FF 创始人兼 CEO 贾跃亭正在变革 FF 现有公司顶层治理架构，将推出合伙人制度，把公司的顶层治理权交给 “合伙人委员会”。同时，贾跃亭还将设立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金。

消息人士透露， FF 合伙人制度早在去年底就已经开始规划，贾跃亭已经组织公司高层、外部专业咨询管理机构开了 5、6 次会议，顶层治理架构和管理模型已经接近完成，不出意外将会在近期宣布并执行。贾跃亭除了授予合伙人和全体员工外，还计划将剩下的 FF 部分股权成立个人还债信托基金，以此作为国内债务偿还基金，主动推动债务偿还进度。

据悉，FF 公司合伙人主要来自于公司内部和外部。对内，公司将打破 “层级”，从各层级中选拔优秀员工或是有被持续培养的高潜力后备人才。其选拔标准及目标群体是认同 FF 的核心价值观和使命愿景，愿意从打工者思维转变为创业思维的优秀员工。对外，公司将打破 “围墙”，吸引外部顶级优秀人才加盟，改变职业经理人的身份，使其真正成为公司的主人。据传除了 FF 先进的产品技术之外，合伙人制度很可能是 FF 新任 CEO 加盟的原因之一。

而对于贾跃亭在与恒大的博弈中始终没有放弃的 FF 控制权问题，FF 内部人士透露，贾跃亭极有可能通过推出合伙人制度把公司控制权从个人手上交予 “合伙人委员会”。