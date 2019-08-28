距离 16s 发布仅过去 4 个月，魅族今天就带来了 16s Pro。期待 5G 版手机的朋友可能会小小失望，毕竟魅族此前表示会在 2020 年 Q2 推出 5G 产品。那么，顾名思义，16s Pro 是 16s 的”Pro“升级版。

16s Pro 采用 6.2 英寸（2232×1080）Super AMOLED 全面屏，屏占比 91.53%，硬件级别过滤蓝光，支持软件 DC 调光。机身厚度为 7.65mm，重量 166g。处理器为骁龙 855 Plus，配备屏下指纹（号称识别速度比 16s 快 25%）、第二代双超线性扬声器 + mEngine 3.0 触感引擎，电池容量 3600mAh。

相机方面，16s Pro 搭载一颗 4800 万主摄、一颗 2000 万长焦和一颗 1600 万超广角镜头， 可拍摄 117° 超广角、2.5cm 超微距、3 倍无损变焦、8 倍数码变焦，支持 4K 60 帧录像/480 帧慢动作录像/超广角录像，搭配 OIS 四轴光学防抖，一并支持手持/脚架超级夜景模式。自拍相机 2000 万像素，支持 AI 美颜、男性美颜和逆光 HDR。

手机系统方面，Flyme 8 用上了全新设计的动效、动态图标和夜间模式，以及操作更方便的小窗模式 2.0（比如看微信文章的同时也可以通过小窗回消息）、加强的游戏模式 4.0（来电不断网+来电记录、息屏运行等），还有类似苹果 Memoji 的奇妙 AR。此外魅族还推出了全新的智能助理 Aicy，后者支持识屏快递单号/视频/人物、图片搜索（自动剪裁、画质增强等）以及场景功能建议。

魅族 16s Pro 配色有绿、黑、白和 “梦幻独角兽” 四种，6GB RAM + 128GB 容量版本要价 2699 元，8 + 128、8 + 256 版本的价格是 2999 元和 3299 元，今天（8 月 28 日）17:00 在官网、专卖店、天猫、京东、苏宁易购等电商平台开启预约，8 月 31 日 10 点正式开卖。