小米 “仿制” 苹果 Memoji 而来的 Mimoji 萌拍表情又惹争议了。根据微博用户 @鲁卡利欧 Luka 的帖子，小米 CC9 手机在京东商场的产品详情页面的 Mimoji 宣传图，其中一部分直接就是从苹果宣传 Memoji 的视频中截取的。

随后，小米公关部总经理徐洁云回应称，“感谢提醒纠正。经查的确是相关运营团队在京东平台页面上传过程中出错，上传了错误的内容。内部正在进一步调查并将严肃处理。” 该名博主还提醒小米更换苏宁上的对应内容。

但截稿前，小米仍然没有撤下 CC9 在苏宁易购的介绍页面对应内容。小米官网和京东商城上 CC9 页面的 Mimoji 内容则保持一致，均没有出现苹果视频截图。

本周早些时候，有微博用户发布了内容为小米 Mimoji 和苹果 Memoji 的对比帖子，从对比图很容易看出，小米的 Mimoji 和苹果的 Memoji 非常类似。尽管 Mimoji 是用户自定义的，但呈现出来的效果却极其接近，这似乎也能从侧面说明，小米在自定义表情的构成元素层面上抄袭了苹果。

对于小米来说，抄袭似乎已经成为一种 “常态”，这不得不让我们开始怀疑，该公司是否已经放弃了自己的创意理念。

除了上述两起事件，此前小米还在小米 9 英文版官方介绍页面中展示了与苹果 macOS Mojave 随时间变化的动态沙漠壁纸十分相似的壁纸。以及，该公司在其西班牙官网采用了抄袭 3D 艺术家 Peter Tarka 作品的宣传图。小米后来承认其在没有获得许可的情况下使用了艺术家的作品来宣传其产品，并且删除了相关侵权内容，同时解雇了涉事员工。

看来以后针对小米拿出的新产品、新宣传内容和点子，大家都要多审视几遍了。

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