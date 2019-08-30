据腾讯科技报道，8 月 29 日，微信支付正式上线 “品牌小程序商城” 运营解决方案，为品牌商提供更优产出比、自有化流量的智慧经营新思路，并为小程序的引流、转化、复购提供助力，打破时空限制，实现品牌的全渠道、全场景交易。

据悉，此次，微信支付团队重点帮助零售品牌疏通最为关心的流量来源问题，“3 大步 6 小步” 构建小程序商城的完整运营体系。从搭建小程序商城，到建立重点入口认知；从运营自有流量，到玩转社交裂变、拼团等营销流量，从而提升品牌小程序流量获取能力、交易转化能力。

在此基础上，“品牌小程序商城” 重点带来智慧经营工具，以面对面发券、朋友圈发券、API 发券、支付有礼等形式，缩短了交易路径，为商家小程序商城引流，提高转化，增加复购。

品牌小程序不仅可以让商家通过线下物料、支付后的各环节沉淀小程序流量，帮助商家连接顾客，开展长效运营；同时，品牌商家广泛采取的线上智慧经营工具，又可扩充流量，再通过活动运营，导流至线下。

目前，商家导购主要依靠线下扫码加群的方式，建立与顾客的连接。而通过微信支付的特有的支付后推送能力，推送 “导购名片”，提供加好友、点赞、导航到门店、致电等功能，可更好地连接导购和顾客。