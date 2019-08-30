网红 “钟薛高”，不是人，是个东西。

像它一样在社交平台上一夜成名的网红冰激淋已经屡见不鲜，它们几乎如法炮制：一个洋气的名字、充满噱头的外观，在短暂火爆之后又迅速被新事物取代。“钟薛高” 却反其道而行，没有华丽的包装、主打中式怀旧风，在上线第一个月销售额突破 600 万，在 2018 年双十一位列天猫冰品类目第一名。

在 “钟薛高” 之前，周兵和林盛曾操盘过马迭尔冰棍和中街 1946，有多年运营电商的经验，消费者对冰激淋雪糕市场的口味喜好他们了然于心。

“以前冰激凌是街边卖的随机商品，现在它可以创造出新的消费场景，比如餐桌上的消费以及冷链配送带来的家庭消费场景。” 周兵和林盛注意到，随着消费升级和电商平台的发展，在家庭消费场景中，零食篮子已经被塞得满满当当——从花生瓜子到水果干果、从薯片辣条到鸡翅鸭脖，甚至还有很多叫不上名字的零食——但冰激淋品牌却没有几个。

“蒙牛、伊利等老牌产品已经不太满足年轻人的个性化需求了，他们需要更新鲜更个性的品牌。” 周兵说道，“中国有 4 亿个家庭，家庭存量市场是雪糕品牌非常大的蓝海。”2018 年，周兵和老搭档林盛开始筹谋要创造一个 “纯中式” 的家庭消费雪糕品牌。“名字也想好了，就是中式雪糕的谐音，钟薛高。”

新的场景需对应着新的消费行为，周兵和林盛明白，家庭场景下的消费行为不再是以前一根根单次购买，而是按份购买储备式消费。相应的，冰激凌的功能也需从消暑解渴变成休闲享受。

确定产品定位之后，“钟薛高” 开始打磨产品。

首先用料要高端自然，除了巧克力口味原料的特殊性外，其他不能添加食品添加剂、稳定剂、防腐剂等，“钟薛高” 在去年 “双十一” 推出 66 元一片的厄瓜多尔粉钻冰激凌，来自厄瓜多尔天然粉色 RUBY 可可豆，原料稀少，一片冰激凌成本就 30 多元；在造型设计团队也费尽心思，最终确定了回字形瓦片形象。“瓦片代表中国的青瓦白墙，一套瓦片型模具成本几十万；此外，环保棒签的使用也是 “钟薛高的特点”。据了解，在产品呈现之前，团队在供应链打造上就投入近 2000 万元。



在社交互联网时代，成为网红是塑造新品牌最快的通道，“钟薛高” 不掩饰成为 “网红” 的野心，求而不得才可怕。

2018 年正是小红书流量聚集之时，“钟薛高” 找到大量小红书内部员工试吃，让他们 “种草”，再围绕小红书做整体推广策略，以 KOL 带动品牌。“钟薛高” 的推广策略是不给自己贴标签，而是让用户自己来定义。“‘钟薛高’ 没有标签，可以和故宫合作中国风，也可以有彪悍的 “机车风”，个性丰富，当千万用户给贴上标签时就发现这些标签有共性，那才是你真正的样子。” 林盛曾经分享。

做网红容易，长红很难，“钟薛高” 认为，网红+时间才能成就品牌，周兵认为，以后要坚持两件事：一是品质稳定，如果现在消费者心中，产品 80 分，那么明年更多新品牌出现。如果产品只有 70 分，这时就要把产品做得更好，重新回到 80 分。二是持续创新，创新是为拉新。真正的创新，是创造新价值，新环境、场景和习惯。据介绍，“钟薛高” 正在和食品领域领先的大学谈合作，共建实验室，也在不断招聘高端研发人员，做一些前瞻性项目，例如能平衡肠道的产品、适合糖尿病人的产品等等。



目前，“钟薛高” 旗下雪糕种类维持在 11 到 14 种，单价 10 到 30 元之间，在京东、天猫、小红书以及微信小程序上以家庭装出售。与此同时，今年 “钟薛高” 开始布局线下，如今已经拥有六家线下店铺。“线下店铺是为了更多的露出，让消费者体验到我们产品从而带动线上线下的销售。” 周兵介绍说

截止目前，“钟薛高” 在 2019 年的销售量已经突破了 3000 万，客单价在 130 元左右。据了解，这家成立一年半的雪糕品牌已经完成了两轮融资，下一轮融资正在进行中。