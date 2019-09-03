法拉第未来（Faraday Future）今天宣布任命原拜腾董事长兼首席执行官毕福康（Dr. Carsten Breitfeld）为公司全球 CEO。同时，FF 创始人贾跃亭将辞去原 CEO 职务，出任 CPUO（首席产品和用户官，Chief Product & User Officer），负责互联网生态系统战略的整体落实，领导人工智能、产品定义、用户获取、用户体验和用户运营等相关工作。

“我很高兴成为 FF 的全球 CEO，并期待带领 FF 全球团队向下一阶段的成功继续前行，” 毕福康博士说： “我决定加入 FF 主要是出于以下三方面的原因：一是贾跃亭先生；二是 FF 行业领先的产品和技术；最后则是全球合伙人制度。”

毕福康曾在宝马工作 20 年，担任集团副总裁，并负责打造 i8 豪华插电式电动车型。加入 FF 担任全球 CEO 职位后，他将带领公司核心团队实现战略目标，注重技术及产品研发，并推动正在进行的融资活动。在加入 FF 之前，毕福康共同创办并担任中国电动汽车创业公司拜腾的董事长兼首席执行官。

“作为 FF 的创始人，担任 FF CEO 的这段时间对我而言是一个无比荣耀和精彩的旅程。” 贾跃亭称。“我相信在毕福康博士出任 CEO 之后，我们与管理层团队携手定会让我们的共享智能出行生态的最初愿景成功实现。”

FF 表示，贾跃亭也借此契机，正在建立债务偿还信托基金，以实现优先、尽快、彻底解决其个人余下的担保债务问题。“我之所以放弃一切，只为把 FF 做成，尽快彻底偿还余下的担保债务，实现变革汽车产业的梦想。” 贾跃亭表示。