尽管第三次人工智能浪潮声势浩大，但仍然无法避免规模化落地难的命运。

两组数据的对比可以体现出这一较为尴尬的现象：中商产业研究院大数据库数据曾显示，截至 2017 年 6 月，全球人工智能企业总数达到 2542 家。而以行业的发展速度来看，这个数量在 2018 年更是大幅度增长。德勤最新发布的报告更是预测未来 2025 年世界人工智能市场规模将超过 6 万亿美元，2017 年-2025 年复合增长率达 30%。但值得注意的是，由 Gartner 和信通院联合编制的 2018 世界人工智能产业发展蓝皮书也指出，人工智能仍处于早期采用阶段，仅有 4% 的被调研企业已经投资并部署了 AI 技术。企业的渗透率尚不理想，可被普通群众直接应用到的人工智能应用更是不多。

巨大的市场容量和不理想的低渗透率之间的鸿沟究竟是什么？技术成熟度、成本及投入占比、产品设计、用户期望值。。。将这些方面的问题个个找出并深度优化，是人工智能现阶段的必要步骤，也是许多人工智能应用或者企业正在致力的方向。

在今年的 2019 世界人工智能大会中，动点科技发现，尽管今年的参展企业没有带来多少 “新物种”，但是深入了解会发现，他们都不再是展示一个天马行空的性感概念，而是务实地推出可行性、实用性高的产品。2019 年了，这些人工智能相关的企业到底在做些什么？动点科技和两家比较有代表性的企业聊了聊。

INNFOS——“人均拥有一台机器人”

买不起机器人可能真的不是因为你 “穷”，而是它太贵了！

电影《机器管家》中的主角安德鲁是一个产自于流水线上的机器人，它不但拥有一般机器人具备的所有功能，而且还有学习和创造能力，甚至是情感方面的感知力。尽管，目前我们的技术发展程度不能实现安德鲁的智能程度如创造、情感能力，但是可以满足机械化程度的应用，如引路、配送、简单娱乐等等。按理来说，你至少可以拥有一个低配版 “安德鲁”——呆萌有趣的功能性机器人。

然而，现实中，这样的机器人也没有成功地走进家家户户，这其中不乏有技术稳定性的影响，但是最直接的还是因为 “贵”，如当年 Pepper 的中国首发价为 19.8 万元。如果一款消费级产品是如此价位，那只能说 “打扰了”！

如何降低机器人的成本，关键还是从零部件入手，如底层伺服系统是工业机器人与服务机器人必须用到的关键零部件，占机器人整体硬件系统的 70% 以上。不过，受限于无法掌握三大零部件核心技术，国内的机器人产品主要以下游系统集成为主。在核心零部件方面，目前国内八成以上依赖进口。来自中国的 INNFOS 研发团队就打破了这样的瓶颈。INNFOS 独立自主研发的智能柔性执行器（以下简称 SCA），将底层伺服驱动、高精度编码器、新型伺服电机、高精度减速器等核心技术进行了创新性设计与研发，从机械结构、核心算法、加工工艺等多个方面实现了技术突破。INNFOS SCA 技术有三大优点：集成化、柔性控制和低成本。

结合场景来说，应用 INNFOS SCA 的机器人不会伤到人，会具有保护作用。另外，INNFOS 的每个关节可以做到千元级别，这对于目前市面上同类产品的万元价位来说，是一个显著的成本突破。相比之下，一个数万元的机器人，许多消费者还是有意愿掏腰包的。当然，如果你觉得还是偏贵的话，要么就多赚点钱，要么再等一等技术的更大突破以缓和成本压力。

众所周知，底层创新是中国创新较为薄弱的地方，“禁得起快钱的诱惑，耐得住研发的寂寞’ 对于企业来说很艰难，所以选择走流量路线的企业很多。在这样的背景下，市场需要更多的 INNFOS 出现，帮助新技术产品被更多的人接受并使用。

平安好医生——“深入群众的人工智能”

平安好医生推出的 “一分钟诊所” 并不是今年的新秀，其在去年的世界人工智能大会上已经亮相。但是今年的 “一分钟诊所” 是升级版，更加深入群众。

对于一个懒癌患者来说，如果是一些日常小病，现在你大可不必专门去大医院 “人挤人” 地排长队挂号看病，“一分钟诊所” 这个 “无人诊所” 便可解你忧愁。

该应用基于全球领先的 AI 医疗科技，融合多种智能体检设备，连接平安好医生超过 1000 人的自有医生团队和 5000 多人的外部签约名医，向用户提供包括问诊咨询、康复指导、用药建议、付费购药等一站式医疗健康服务。并且每台 “一分钟诊所” 储存有超过 100 种常见药品，且均为低温冷藏，确保药品品质。

在 “一分钟诊所” 中，平安好医生全球领先的 AI 辅助诊疗系统——“AI Doctor” 技术扮演了关键角色。你首先可以与 “AI Doctor” 语音交流，提供病症主诉等关键信息，然后由 “AI Doctor” 智能分诊至真人专科科室。在真人医生接诊后，“AI Doctor” 会辅助医生完成健康咨询和开具智能药方的整个流程，从而形成整个问诊的智能化。

目前，“一分钟诊所” 在硬件和功能上都实现了升级更新。在硬件方面，诊所可配备 “高级版血压计” 以及进口额温枪。可对三高人群、亚健康人群筛查是否患有心血管疾病，对动脉硬化及堵塞衍生的疾病，起到实时示警、预防提醒的作用。在 “一分钟诊所” 中，用户可直接进行血压和体温的测量。当然，如果 “一分钟诊所” 尚未成功解决你的问题，你还可以使用预约挂号功能，进入平安好医生公众号进行挂号。

“一分钟诊所” 很大的特点是实现了 “无人诊所” 闭环。众所周知，平安好医生拥有很强的互联网医疗实力，其在线上问诊等方面有着较深的经验，在整个轻问诊环节可以实现线上线下深度融合。但互联网医疗对于医疗资源缺乏问题的作用仍然有限，而 “一分钟诊所” 无疑可以将一个 “简版医院” 放在用户的家门口。这对于用户来说可以更直观，并且使用地感受到人工智能带来的便捷。

显然，在 2019 年，“虚拟” 概念性人工智能已经不再是香饽饽，如何把这些产品成功交到群众手里才是一个持续性问题。