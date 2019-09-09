据晚点 LatePost 报道，字节跳动旗下短视频应用抖音的国际版本 “TikTok” 对不同国家市场的战略有所调整。

TikTok 的重点战略国家已从美国、日本、英国、印度调整为美国、日本、印度。其中，美国和日本发展时间最早，而印度市场今年 DAU 涨幅近 5000 万，已占 TikTok 全球日活近一半，被划为重点国家。TikTok 已经与火山小视频的海外版 “Vigo” 合并，主攻印度市场。

报道称，TikTok 内部针对各个国家的 ARPU 值（每用户平均收入），国家地位有 SAB 三级排序，S 级包括美、日、英国，A 级是印度、韩国、欧洲、西欧（德国、法国），B 级为中东、东欧、南美。其次是北非、东南亚。

今年 2 月，TikTok 受到来自英国儿童慈善机构的抨击。该机构指出：很多虐待儿童的人正在通过 TikTok 等流行的直播应用程序与大量儿童接触，这些人把这些应用程序当作狩猎场。7 月有报道称，TikTok 正在接受英国监管部门的调查，TikTok 回应称，英国监管部门近期询问 TikTok，源于 2017 年美国 FTC 针对 Musical.ly 的调查。TikTok 收购 Musical.ly 后，FTC 已经与 TikTok 和解。

在印度，TikTok 也曾因儿童安全问题遭封杀。印度法院对 TikTok 发布了临时禁令，禁止下载 TikTok，理由是儿童可能会在上面接收到一些不良信息、以及沉迷 TikTok。