9 月 10 日消息，据外媒报道，苹果产品营销副总裁格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）表示，Face ID 将会登陆更多的苹果设备，但是与此同时 Touch ID 也还将继续存在下去。

他在采访中说到：“Touch ID 是第一个主流生物安全系统，消费者也喜爱这个功能。它改变了人们保证设备安全的方式，因为在那个时候，虽然很难想象，但是很多人并没有给设备设定密码。但是我们想用更安全和更方便的东西进一步提升生物识别的安全性，于是我们推出了 Face ID。我们在两年前的 iPhone X 上搭载了 Face ID，我们认为它比 Touch ID 更自然，用户只需要向着设备看一眼就能将其解锁。”

同时他也称：“这是一个成本很高的系统。我们的竞争对手认为自己可以只利用一个摄像头来做出类似的东西，这通常是他们的想法。可惜的是，这个系统高昂的成本是有原因的；它拥有复杂的组件也是有原因的，因为设备的安全性是一个夜以继日的东西，而总是有人试图通过 2D 图像来做到这一点。”

乔斯维亚克继续表示，Face ID 在 iOS 13 上的速度提升了 30%。iOS 13 将会在 9 月 10 日的发布会上与新款 iPhone 一同正式发布。

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