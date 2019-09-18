Facebook 今天推出了 Portal TV，这是一款能够将该公司的广角视频聊天功能接入电视大屏幕的电视盒子。Portal TV 将于 11 月 5 日发售，价格是 149 美元（约人民币 1060 元）。

Portal TV 配备 HDMI 接口，将其与电视连接，登录 Facebook 帐户后，就可以在电视上使用 Messenger 和 WhatsApp 拨打视频电话了。与前一代 Portal 产品一样，Portal TV 也支持通过 Facebook 的算法进行自动跟随、聚焦面部和放大/缩小画面。你现在还能通过说出 “Hey Portal” 命令来拨通视频通话。

你可以通过设备前部的盖子或滑盖来禁用摄像头和麦克风。与其他智能音箱一样，Facebook 会审核一部分匿名录音，并让人工听取以改善其服务。但该公司表示，现在可以在应用的设置中选择退出录音审核计划。

Portal TV 上还加入了画中画功能，让你在看剧看电影的同时能够继续看到视频聊天对方的画面。不过画中画模式目前仅适用于 Facebook 的原创节目，该公司正致力于让该功能支持其他流媒体服务。Portal TV 支持收看 Amazon Prime Video、Showtime、CBS All Access 及其他视频流媒体服务。

此外，Facebook 也推出了两款新 Portal 设备，分别是 Portal 和 Portal Mini，其中前者是去年机型的升级版，后者是屏幕较小的版本。8 英寸的 Portal Mini 售价为 129 美元（约人民币 915 元），10 英寸的 Portal 售价为 179 美元（约人民币 1270 元），二者都支持屏幕纵向和水平模式，都将于 10 月 15 日发售。功能方面与 Portal TV 一样，也都配有物理开关，可以关闭相机或麦克风。