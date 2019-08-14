据彭博社报道，Facebook 一直在聘请第三方承包商审查和转录用户的音频片段。Facebook 声称 “一周多以前” 已停止使用人工审查音频片段，并指出承包商之前曾被雇用检查匿名对话是否在 Messenger app 上得到正确转录。

Messenger 在 2015 年开始提供将语音片段转录为文本的功能，该功能默认情况下是关闭的。Facebook 声称第三方承包商只会审核那些选择开启该功能用户的音频。但根据其支持页面，聊天中只要有一个人未关闭语音转文字功能，聊天中的所有用户仍可以看到转换的文字。

彭博社在报道中指出，Facebook 表示，其系统会自动处理你和其他人提供的通信内容，以分析背景中的内容。该公司没有提及有关人类筛查的内容。此外，Facebook 仅在其服务条款中将第三方供应商标识为通过 “分析我们的产品使用方式” 来 “支持我们的业务” 的供应商，但并未明确说明审查方可能包括人类。

Google、亚马逊和苹果也雇佣第三方承包商来来审查并转录用户和语音助理之间的对话。本月初，Google 已同意停止在欧洲收听和转录 Google Assistant 录音 3 个月。另一方面，苹果已暂停全球范围内的 Siri 评估，并承诺未来进行软件更新后，用户将有权选择是否参与评估计划。