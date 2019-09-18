踩准节奏、抓住机会、顺势而为，吴世春这样总结成立五年的梅花创投的成功之道。

从 2014 年成立开始，梅花创投管理着约 30 亿人民币基金，投出了趣店、玩蟹科技、小牛电动、理想制造、唱吧、福佑卡车、赤子城、科比特无人机、蜜芽、有车以后、珞石机器人、优点科技等项目， 其中趣店在纽交所上市，回报超 1000 倍；小牛电动已在纳斯达克上市。

吴世春以及梅花创投的投资逻辑是什么？带着种种疑问，动点科技在采访吴世春的过程中找到了答案。

别人恐惧时你贪婪，别人贪婪时你恐惧

经历过几个周期性的经济危机后，吴世春并不会在寒冬中感到恐慌。“寒冬恰恰是孕育伟大公司的机会。” 他认为现在正是可以投出好项目的时候。

吴世春认为，经济寒冬短也要两三年，长可能会三五年。对做早期投资来说，一方面，经济寒冬中的钱更值钱，投的项目存活率更高；另一方面，现在投的项目上市可能会是在 2022-2023 年，那时的经济已经走出低谷。因此天使投资是穿越寒冬周期最好的武器。

在吴世春的观察中，寒冬中的优秀创业者一定是经历过挫折和失败，同时有较强的认知力和意志力的年轻人。他们身上同样可能会存在缺点，如果缺点是固步自封、思维固化是很难弥补的，但如果只是创业者的背景不够出彩、起点较低，这些是可以弥补的。

吴世春介绍：“今年是市场上人民币募集资产最难的一年，目前梅花创投管理的资金规模超过 30 亿人民币。” 在这五年里，梅花创投抓住了两个机会：第一，在大环境下重整机会，第二，在调整期保持了稳定的节奏。

2017 年梅花创投投资了 80 多个项目，2018 年投资了将近 70 个。

创业追求一招制胜是一种虚幻

“创业者追求一招制胜，这是一个虚幻的东西。 ” 吴世春曾在微博这样写道。

在成立梅花创投之前，吴世春是一位连续创业者，从 2002 年至今经历了五次创业。视频广告系统、商之讯、酷讯网、基调网络、食神摇摇是吴世春成立梅花创投前的五个项目。

吴世春没有深厚的背景，出生在江西农村客家人聚集的地区。2002 年，天生不安稳的他加上敏锐的观察力，看到了互联网发展的无限前途，开发了一套视频广告系统，当时互联网还停留在文字和图片广告的时代，几个月以后，这个项目以 50 万的价格卖给了当时踌躇满志的 TOM 网站。

项目卖掉之后，吴世春进入百度企业软件事业部，短暂停留后，2004 年五月，又开始了第二次创业。吴世春与孙志强创办北京商之讯软件公司，做网页即时通讯。他们的技术迅速被学校、医院和电子商务等网站广泛采用，即在网页上弹出对话框和客服人员直接对话。

之后，吴世春遇到了连续创业者、创业天才陈华，与陈华创办了酷讯网，后来投资了陈华的创业项目唱吧。

据投资界报道，陈华曾对媒体分析过梅花创投迅速崛起的三个原因：

• 其一，进入的时间点合适。梅花天使成立的时间比国家提倡双创早了半年多，后来才有各路资本和创业者疯狂涌入。

• 其二，投资风格比较接地气，没有各种条件和约束，“看得顺眼就投资，没有太严格的限制。”

• 其三是运气好，“天使投资 60%-70% 靠运气、赌概率；30%~40% 靠人脉和眼光。”

吴世春告诉动点科技：“创业这条路是长跑，长跑比的是耐力和坚持，而短跑比的是爆发力和冲刺力，一招制胜犹如在没有清晰地图的丛林里奔跑，一时冲到几十亿美金又如何，如果犯了很多错误，独角兽变成了独角猪，死的也很快，”

回顾过往一年的投资，吴世春认为：“天使投资正在机构化、头部固化、网红化。有人格魅力的网红投资人可以给基金带来更大的品牌效应。没有品牌的机构已经很难获得优质项目源，这在早期投资更为明显。”

在吴世春看来，投资机构需要与创业者资金的路径最短，能够与创业者之间形成一个直接的连接。

同时经营好基金品牌和投资人个人品牌更有利于获取优质的项目。

最重要的是，投资人需要俯身去靠近创业者。 吴世春认为，投资人要通过各种渠道与创业者接触。团队中的每一位都成为流量型投资人很难，但成为一个细分领域受到认可的专业投资人是有机会的。” 吴世春谈到。