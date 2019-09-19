在 iPhone 11 发布会上，苹果发布了 Apple Watch Series 5，新一代手表搭载指南针、always-on 屏幕和新的表盘，不过苹果在发布会上并没有提及新一代 Apple Watch 的处理器有多少提升（前几代都有介绍），甚至在官网介绍页面也没有显示。现在我们终于知道其中的主要原因了，即新一代手表的处理器几乎没有改进。

根据开发者 Steve Troughton-Smith 的推文，Apple Watch Series 5 拥有与 Series 4 相同的一代处理器和 GPU。相关信息可在最新版本的 Xcode 上找到。换句话说，Series 5 在性能方面和 Series 4 几乎一致。

在 Apple Watch 表款比较页面，Series 5 的处理器一栏显示为 64 位双核 S5 处理器，其 “速度最高可达 S3 处理器的 2 倍”。“S5 处理器” 指的是整个 SoC，包括新的显示控制器和指南针（电子罗盘）感应器，其中 CPU 与 Series 4 的 S4 处理器中用到的相同。

其实这并不奇怪，毕竟在性能上，Apple Watch 的芯片已经足够快，并且苹果的策略是通过更强大的健康管理（包括心率监测）功能让用户借由智能手表强身健体，同时吸引更多拥有 iPhone 但还没有 Apple Watch 的用户。

题图：Apple