小米子品牌 Redmi 红米今天发布了 Redmi K20 Pro 尊享版，升级版的手机与 5 月份发布的 K20 Pro 主要区别是前者升级为高通骁龙 855 Plus 处理器，并配备最高 12GB RAM，此外还有新的机甲配色。

K20 Pro 尊享版采用 6.39 英寸 AMOLED 屏幕，支持硬件 DC 调光；搭载屏幕指纹传感器和升降式前置 2000 万像素镜头，支持 27W 快充和多功能 NFC，电池容量为 4000mAh。主相机为 4800 万像素主摄+1300 万超广角+800 万长焦这样的三摄组合。手机还支持定位更精准的双频 GPS，以及配有 3.5mm 耳机孔。

游戏方面，K20 Pro 尊享版支持 Game Turbo 2.0 游戏加速并配备 MI Turbo 降低卡顿功能，冷却方面采用 8 层石墨均温体，还加入了导热凝胶，与石墨、铜箔、导热硅胶片等多种材料协同散热。

Redmi K20 Pro 尊享有 12GB RAM+512GB 容量、8+512 和 8+128 版本可选，售价分别是 3199 元、2999 元和 2699 元，其中酷黑机甲配色只有 12+512 版本，将于 10 月中旬发售，黑、红、蓝和 “水之密语” 这 4 种配色版本现在已经可以预购。