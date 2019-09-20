据腾讯汽车报道，美国时间 2019 年 9 月 19 日，Faraday Future(FF) 在其年度 919 Futurist Day 活动上正式宣布了最新的融资、IPO、以及 FF 91 产品交付战略规划。FF 官方表示，预计在融资成功后 9 个月内实现 FF 91 量产交付，尽快完成 FF 81 公开发布以及未来车型及下一代核心技术的开发准备，并在融资完成后 12-15 个月内实现 IPO。而该阶段的资金需求也将从原先预估的 20 亿美金大幅降至 8.5 亿美金。

此外，位于洛杉矶南部的未来主义者实验室 (FTL – Futurist Testing Lab) 也于今日正式揭幕，并首次向媒体和公众亮相。该实验室具备产品测试验证以及小批量试制预量产车的能力。而之后 FF 91 依然会在汉福德工厂实现大规模量产。

据记者了解，FF 全球 CEO 毕福康博士到任后，迅速推动了产品交付规划调整、研发及运营成本削减、组织架构调整以及更重要的融资策略调整等一系列重要举措。

FF 创始人兼 CPUO 贾跃亭表示，FF 91 目前在诸多核心性能和功能上仍处于行业领先地位，他还将继续领导团队对 FF 91 的车联网、车内娱乐及交互、AI、自动驾驶等功能进行全面升级，以保证交付时 FF 91 在产品维度上依然全面领先。

此前，FF 刚刚宣布了任命毕福康博士为全球 CEO 的消息。