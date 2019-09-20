作为第一代投资人，曹国熊无疑是幸运的。

一切都是顺势而为，“这 20 年几乎所有的事物都在升值。”22 年前，曹国熊开始接触投行的业务，他帮助国内企业在美国和香港上市，获得一部分上市企业法人股奖励。2006-2007 年法人股套现，最早的一批投资者因此发家致富。曹国熊没有选择退隐，而是继续活跃在江湖，2009 年，创业板开市，曹国熊迎来第二次财富快速积累。

靠着从投行里赚来的第一桶金，曹国熊踏入了投资领域。2004 年，他创立普华资本，2009 年一起创建经纬中国人民币基金。2015 年，他又创建了自己的家族基金和头头是道基金。与很多投资大佬不同的是，曹国熊的投资，相当一部分是用自己的钱。目前普华资本管理规模 176 亿人民币, 已投资项目 400 多家, 包括奇虎 360、喜马拉雅 FM、墨迹天气、快的打车、陌陌、同程旅游、创业黑马、财通证券、美柚、有赞、胡庆余堂等。

“投资要深耕产业，扎进去才能淘到金。”9 月 18 日，在创新中国未来科技节上，普华资本董事长曹国熊在接受包括动点科技在内的记者采访时说。

据介绍，普华资本主要关注硬科技、健康医疗、泛文化三个赛道，每个赛道十几位投资人，团队一共是五十个人左右。每人每年大概看 200 个项目，一年看 1 万个项目，然后再从中挑选 60 多个项目进行投资。

对于选择项目，曹国熊表示他有自己的节奏：“第一盯住一个产业，把行业分析透，你脑子里面有个判断，分辨出哪些是优秀的企业，产业分析的越细分越好；第二看人，人包括三方面：本事、志向、态度，本事很容易看出，志向我们会涉及到价值观的东西，往往在关键节点上，他的志向至关重要。另外要看，他跟周边的世界，行业的气质是不是融合的，做创始人的前提是对事足够清晰。

从泛文化到健康医疗现在的硬科技，曹国熊还是在 “顺势而为”。在内容创业方兴未艾的时候，曹国熊便萌发了 “自媒体能不能投” 的想法，与吴晓波一拍即合之后，在 2015 年曹国熊和吴晓波一起创建了专投自媒体的 “狮享家” 基金，及泛文化领域的 “头头是道” 基金。“头头是道” 共到位资金 30 亿元，陆续投资了 30 余个项目，包括今日头条、喜马拉雅这样的内容分发平台，韩寒的亭东影业、贾樟柯的暖流文化这样的头部内容公司，吴晓波频道、一条视频、日食记、十点读书、B12 这样的一线自媒体，以及乐刻体育、拳星文化这样的体育创业公司，在泛文化领域布下了一盘大棋。曹国熊和吴晓波的投资扶植起了第一批自媒体创业项目，也完整度过了自媒体的红利期。

而在处于流量后期的现在，“现在的自媒体可以说是没有爆发的可能性了，但是优质的内容还是有可能被看到，只是比之前难很多。” 曹国熊表示，文创之后，医疗健康领域也是他布局的一大重点。普华资本已经投资了三十多个医疗项目，包括 “江南药王” 胡庆余堂、给宠物看病的 app 爱宠医生等。

曹国熊介绍，在今年普华资本主要在硬科技领域上发力，他表示，今年硬科技投资比较热，主要因为国内外的大环境，对自主可控创新非常重视，所以人工智能赋能的产业和物联网相关产业等受到很多关注。在这些方面布局的早期项目，也获得了较多的增值。同时，国家大基金的推动以及科创板的开板，为硬科技企业的后续融资、退出提供了良好的渠道。

当然，最受关注的人工智能领域，普华资本也没有错过。但是业界对于 AI 投资褒贬不一，认为大量的资金涌入头部企业，导致行业发展不均衡，AI 行业中存在着很大的 “泡沫”。对此，曹国熊坦言：“以前我们过于乐观了，虽然 AI 前景非常美好，但不是一蹴而就的，原来投的可能会有一些泡沫。” 他认为，现在真正 AI 落地的主要包括安防、金融几个方向，在 AI 赋能的过程中，大家慢慢发现底层的技术基础仍欠缺，数据处理能力也没有跟上。

同时，曹国熊也表示，普华资本看好 AI 赋能于社会之后产生的种种新变化，更看好 AI 得以继续发展的巨量基础设施和基础技术的进步。他们投资了 AI 四小龙之一的云从科技和新生力量宇泛科技，推进 AI 在金融、安防等领域的应用。

在自动驾驶领域，他认为自动驾驶的产业生态需要一系列的技术创新，形成整个生态中的多方协同才能完成。而且整个自动驾驶前景虽然非常美好，但不是一蹴而就的，需要通过智能驾驶的早期阶段，逐步提升才能完成。因此，除了自动驾驶的领头羊小马智行之外，普华资本还投资了自动驾驶高精地图领域的全球领头羊 DeepMap（高深智图）、视觉辅助驾驶领域的重要企业 MINIEYE、车路协同领域的新生力量星云互联。AI 赋能产业的同时，普华资本也发现由于大数据量计算的需求，像芯片这样的底层技术正面临着新挑战。芯片从形态、材质到运行机理都面临着大变革，因此，他们也展开了对芯片公司的投资布局。

最后，曹国熊表达了对于 “资本寒冬论” 的看法：“每年大家都说资本寒冬，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，你说资本寒冬哪一天都可以说，眼前一亮不是投资人所追求的，投资最后扣扳机做决策是一个很理性的过程，我需要的是把我脑中的疑问逐步解释清楚的过程。”