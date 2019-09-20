在腾讯教育产教融合峰会上，腾讯教育正式发布新品牌 “腾实学院”。这是自今年 5 月腾讯教育品牌正式发布后，旗下首次亮相的学院。

腾讯教育产品负责人钱栩磊表示，腾实学院寓意 “果实”，旨在助力行业打造出创新型产业人才，共建互联网产业人才生态。

腾实学院将利用腾讯教育在校企合作教育平台、实训平台、课程资源、师资培训等方向的积累，通过实验室共建、产业学院共建、短期训练营等模式，提供全新的教育人才培养方式。

在合作模式上，腾实学院的形式既包括长线的高校实验室、学院共建，产业基地共建，同时还有针对师生、政企人员的短期培训。既有课堂培训体系，也有竞赛赛事，科研双创活动等等。其中，围绕高校人才培养，腾实学院设立了五大专业方向：人工智能、大数据、云计算、移动应用开发、信息安全，将腾讯落地的案例库与高校专业课教学相结合，同时结合企业级实训项目，让学生在理解专业课知识原理的同时，掌握企业级项目思维与对应技能。

目前，腾实学院提供多种学习平台，包括教学管理平台、沙箱实验平台、AI 校园博弈平台、智能钛机器学习平台等。其中教学管理与沙箱实验平台提供集教学、管理、评测、实训为一体的一站式教学练平台，满足大数据学院学生的理论学习和实践实训需求；智能钛机器学习平台基于腾讯云计算能力的机器学习平台，帮助用户方便地进行模型训练、评估和预测；AI 校园博弈平台则可以让学生通过 AI 游戏对战，进行算法调试优化，在游戏胜负的激励中，不断提高人工智能算法能力。

此外，腾实学院还提供云上实验实训和认证就业服务。其中云上实验实训课程体系基于岗位需求设计、企业级案例丰富培训内容，使用真实腾讯云资源实践，云资源高可用并发高安全。同时，学员参加腾实学院的认证培训，可获得认证证书，认证学员会被及时推荐给腾讯云及其生态合作伙伴。

腾实学院还与山东轻工职业学院、南京工程学院等高校达成了合作。根据协议，双方将通过共建腾讯云实验室平台，面向战略性新兴产业、新一代信息技术领域开展联合人才培养，共同建设配套的教学实验平台和资源。