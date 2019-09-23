距离正式上线还有 50 天时间，迪士尼的视频流媒体服务 Disney+ 现在已经开放预订。

在美国市场，Disney+ 提供 6.99 美元/月和 69.99 美元/年两种订阅套餐。迪士尼表示，包含 Disney +、Hulu 和体育流媒体服务 ESPN+ 的捆绑订阅服务要等到 11 月 12 日才会上线，该捆绑服务的订阅费用为每月 12.99 美元。

Disney+ 订阅将会自动续订，但用户可以选择在续订日期之前的任何时间取消。所有新 Disney+ 订户都可以注册进行为期 7 天的免费试用。

在 11 月 12 日当天，Disney+ 还将登陆加拿大和荷兰，一周后的 11 月 19 日，该服务会在澳大利亚和新西兰登场。迪士尼此前表示，其目标是在首发推出后的两年内，在全球大多数市场上线该服务。

今年 8 月，北京市政府公布了《互联网信息领域开放改革三年行动计划》：推动开放互联网视频、游戏和图书等互联网内容运营业务外资准入条件，探索在北京市试点开放区域，突破现有政策，允许外资在满足内容监管和数据安全的前提下，提供网络游戏下载和网络视听节目服务。不知迪士尼方面未来是否会将 Disney+ 带到中国大陆市场。

正如之前所介绍的，Disney+ 用户将能够为自己设置个人账号，服务也支持家长控制功能，其上所有容都可以离线下载，部分内容支持电视端 4K HDR 播放。

题图：Disney