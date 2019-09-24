经历订单被取消后，美国消费者终于要能买到三星 Galaxy Fold

三星的折叠屏手机 Galaxy Fold 已经在韩国和英国上市，该公司日前宣布，这款手机将于 9 月 27 日在美国发售，售价 1980 美元。三星尚未公布 Galaxy Fold 国行版的发售信息。

在美国市场，三星将同时提供 AT＆T 版和标准解锁版。Galaxy Fold 仅在指定的 AT＆T 和 Best Buy，以及 Samsung Experience 商店中提供，首发的发售规模很小。

9 月 6 日，正值 Galaxy Fold 在韩国市场正式上市之际，三星却取消了美国用户的 Galaxy Fold 预订订单。在发给用户的邮件中，三星宣布取消 Galaxy Fold 折叠屏在美国的预订，如果想继续购买的用户需要重新下单预订。对于所有取消的预订客户，三星赠送了价值 250 美元的三星在线商店购物金。

三星在邮件中称，他们取消了预订，以 “重新考虑整个客户体验”，并称 “如果你有兴趣购买本月推出的 Galaxy Fold，你必须再次预订”。

AI 与大数据公司领创智信完成 8000 万美元 C 轮融资

聚焦亚太市场的人工智能与大数据公司 ADVANCE.AI（领创智信）宣布完成 8000 万美元 C 轮融资。本轮融资由高榕资本和新加坡淡马锡控股旗下兰亭资本领投，金沙江创投、元璟资本、领秀资本和毅园资本跟投，冲盈资本担任财务顾问。

ADVANCE.AI 联合创始人兼首席执行官陈斓杰表示，在本轮融资之后，会继续深入挖掘市场，继续以 AI 为核心，让 AI 识别、AI 反欺诈、AI 征信的解决方案在亚太地区更多市场落地。与此同时，将持续推进金融、社交网络、O2O 等行业的智能化转型。

ADVANCE.AI 通过搭建大数据处理分析应用平台，为金融机构、电信运营商、互联网公司等诸多企业级客户提供信用评估、反欺诈、e-KYC、人脸识别等核心服务，目前业务已覆盖中国、新加坡、印尼、菲律宾、越南、印度。

应 “被遗忘权” 要求，Google 或将在全球范围删除链接

早在五年前，欧盟颁布法律，保障人们在互联网上享有 “被遗忘权”，强制 Google 应用户要求删除搜索结果中的个人信息。如今，Google 将再次面临欧盟法院即将作出的另一项重大隐私权决定。

据彭博社报道，欧盟法院将在周二对 Google 与法国数据保护监管机构 CNIL 的后续纠纷作出裁决，裁定 “被遗忘权” 是否应在全球范围内适用，以及确定隐私与言论自由之间的边界。

法国当局认为如果链接指向包含过时或虚假信息，并有可能不公平地损害个人声誉的网站，Google 应在全球范围内删除搜索结果中的链接。

华为投资国内人工智能企业 “深思考”

近日，华为旗下全资子公司哈勃投资了人工智能企业深思考。深思考是一家专注于类脑人工智能与深度学习核心科技的 AI 公司，其最突出的技术是 “多模态深度语义理解引擎与人机交互技术”，可同时理解文本、视觉图像等多模态非结构化数据背后的深度语义，应用场景为智能汽车、智能手机、智能家居、智慧医疗等。

此前，通过哈勃投资，华为已经投资了第三代半导体材料领域的山东天岳先进材料科技有限公司、集成电路设计公司杰华特微电子（杭州）有限公司。

微信支付联合厦门航空推出 “空中付”

微信支付日前携手厦门航空打造了 “微信支付空中付” 体验，在福州至纽约国际航线上，旅客可在旅途中使用微信实时消费。

旅客在搭乘已接入微信支付空中付功能的航班时，可在机上连接 Wi-Fi 后，选购商品并使用微信扫码方式完成支付。同时，当旅客扫码付款后，其微信支付账户也将同步完成扣款，并向旅客推送支付凭证。

目前 6 架厦航波音 787-9 飞机均已支持使用微信支付空中付，该服务后续将推广到厦航的所有 787 机型。