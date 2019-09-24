小米在今年 2 月推出了小米 9 ，时隔 7 个月，该公司今天带来了小米 9 Pro 5G，以及概念版手机 MIX Alpha。

小米 9 Pro 5G 在外观上与小米 9 差别不大，搭载一块 6.39 英寸 AMOLED 水滴屏（有屏下指纹识别），在原色屏原色管理技术的加持下，能提供比较专业的色准；搭载大尺寸横向线性马达，号称能带来 150 种立体振感体验；NFC 支持 eID 身份电子证和手机车钥匙（与小鹏汽车合作）；新的小爱同学 3.0 支持连续对话，可以通过语音点外卖，此外也支持类似 Google Dulex 的 AI 通话功能（识别、应对外卖快递电话等）。

小米 9 Pro 5G 采用 7 天线设计，支持 5G 双卡三频全网通；配备骁龙 855 Plus 处理器，最高 12GB RAM + 512GB 容量，还有 VC 均热板液冷散热。手机支持 40W 有线快充，官方宣称 48 分钟可充满手机的 4000mAh 电池（手机标配 45W 充电器）。无线充电方面支持 30W 快充（小米同步推出了 30W 立式风冷无线充电器，199 元）和 10W 无线反充。相机部分和小米 9 一致，为 4800 万像素主摄 + 1200 万长焦 + 1600 万超广角三摄组合。

小米 9 Pro 5G 有黑、白两色可选，8GB RAM + 128GB 容量、8 + 256、12 + 256 和 12 + 512 版本的价格分别是 3699 元、3799 元、4099 元和 4299 元，今天开始接受预订。