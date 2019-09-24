除了小米 9 Pro 5G，在今天的发布会上，小米还推出了 MIX Alpha 环绕屏概念手机。屏幕包裹了整个手机——第一感觉，真的很炫。

MIX Alpha 采用环绕屏设计，在屏幕设计上，小米改变了手机屏幕的贴合顺序，实现环绕形态的弯折，克服了屏幕应力限制。屏幕在全真空环境下完成 360 度贴合，解决柔性屏表面平整度和使用寿命等的问题。天线位于背部非屏幕区域，采用高整合天线设计，集成 5 种天线频段，支持 5G 双卡全网通。

手机采用上下钛合金边框，双侧侧边按键均为压感式，并且采用了全新的屏幕发声技术。交互与体验方面，背面屏幕可以当作通知中心，当你打车时可以显示地图，而身处机场时则可以显示包含天气、机票等在内的信息。

MIX Alpha 没有配备前置相机，由于背面有屏幕，所有直接转过来，它的主相机同时就自拍相机。这款概念手机配备 108MP 镜头（1 亿像素，f/1.69，1.6 微米大像素）+ 20MP 超广角镜头（f/2.2）+ 12MP 人像镜头（f/2）三摄组合，能够输出分辨率高达 12032 x 9024 的照片。

手机采用骁龙 855 Plus 处理器，12GB RAM + 512GB 存储空间，电池容量为 4050mAh，支持 40W 有线快充。

小米当前正在对 MIX Alpha 进行小规模量产，后者预计 12 月底上市，它的价格是 19999 元。（是的，你没看错，1 后面一共 4 个 9）