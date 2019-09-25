阅文集团宣布携手微软（亚洲）互联网工程院开启 AI 赋能网络文学 “IP 唤醒计划”，旨在强化 IP 角色与用户的双向互动与情感联结。

基于阅文集团旗下 100 部小说原著和主人公 IP，微软小冰 Avatar Framework 经过框架性的整合学习后，重建小说所描述的虚拟世界观和知识体系，赋予四个大类共 100 个男主人设全新的可交互 “生命”。目前，上述小说主人公均已在阅文集团旗下红袖读书 app 上线，用户可开启与他们的专属剧情和自由对话，体验与私人定制版 IP 的亲密互动。

据透露，阅文集团将以平台的优质内容为开发基础，持续以最新的信息技术形式展开深度的跨界合作，如人工智能、AR、VR 等技术，通过 “唤醒” 作品中的 IP 角色，深度挖掘 IP 的真正价值。

阅文集团方面表示，目前的尝试是聊天对话的形式，但未来完全有可能升级为语音对话，甚至拓展到三维形象，利用 AR、VR、全息投影等技术与用户开启更生动的互动，让 IP 真正地走进现实。

微软（亚洲）互联网工程院副院长李笛表示：“以往主流认知中的 ‘无所不知’ 或 ‘无所不能’ 的人工智能并不足以成为数字化人物的基础，行业逐渐意识到更加底层的情感计算框架才能成为演变基础。微软小冰 Avatar Framework 能让各类 AI 都拥有类似小冰的完整框架，并赋予虚拟 IP 高并发、丰富交互和可批量定制养成等新特性，进一步加强了虚拟人物与人类用户之间的情感纽带。”