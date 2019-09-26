华为今天在国内举办发布会，公布了 Mate 30 系列、Mate 30 RS 保时捷设计国行版，以及 VR Glass 等产品。

华为 Mate 30 和 Mate 30 Pro 正面均采用刘海屏设计（Pro 的要大一些），其中 Mate 30 采用 6.62 英寸 OLED 屏幕，Mate 30 Pro 采用 6.53 英寸曲面 OLED 环幕屏，两款手机均支持屏下指纹识别。颜色有银、翡冷翠、紫、黑 4 种可选。华为还在该系列手机上使用了环保素皮，推出青山黛和丹霞橙两个 PU 素皮版本。

Mate 30 Pro 采用圆形后置四摄模组，分别为 4000 万像素徕卡电影镜头、4000 万像素超感光镜头、800 万像素长焦镜头和 3D 深感镜头。前置相机为 3200 万像素 3D 深感镜头。Mate30 Pro 支持 7680 帧超慢速摄影、4K HDR+ 拍摄以及双 OIS 防抖。另外，利用这 4 颗镜头还能拍出 4K 级别的延时摄影。

Mate 30 搭载后置三摄，4000 万像素超感光镜头 + 1600 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头，前置镜头 2400 万像素。

其他规格方面，两款机型均搭载 7nm 制程工艺的麒麟 990 芯片。Mate 30 内置 4200mAh 电池，Mate 30 Pro 的为 4500mAh，支持 40W 有线快充、27W 无线快充和无线反向充电。Mate 30 Pro 还具备 IP68 防水防尘能力。Mate 30 和 Mate 30 Pro 对应的 5G 版用上了麒麟 990 5G 芯片，其他配置与 4G 版相同。

功能与体验上，手机采用虚拟音量键设计，两侧都能调节音量，游戏时可当作肩键使用；支持深色模式；前置姿态感应器则是能检测隔空手势；基于人脸朝向智能显示横竖屏幕；多屏协同可将手机界面镜像到 PC 屏幕，支持编辑手机文档内容，并实现手机与 PC 文字、文件等双向拖拽。此外还支持华为 HiCar 智能车载、便捷分享屏幕内容的华为畅联等功能。

Mate 30 Pro 有 8GB RAM + 128GB 容量、8+256 版本，售价为 5799 元和 6299 元，Mate 30 6+128、8+128 版本分别要价 3999 元和 4299 元，将于 9 月 26 日 18:08 发售。Mate 30 Pro 5G 版 8+256、8+512 版本价格为 6899 元和 7899 元，Mate 30 5G 版只有 8GB RAM 版，128、256 的价格分别是 4999 元和 5499 元，将于 11 月 1 日开卖。

Mate 30 RS 保时捷设计同样采用 6.53 英寸曲面环幕屏，搭载麒麟 990 5G 芯片，支持 5G；采用保时捷四点车灯设计，有红、黑两种颜色，背面选用甄选牛皮打造。保时捷定制配件还为手机加入了防滑/掉落手带。该版本手机仅有 12+512 版本，价格是 12999 元，11 月 10 日开售。

华为 Watch GT 2 46mm 运动款、时尚款和尊享款的价格分别是 1488 元、1688 元和 1988 元，10 月 11 日发售；42mm 对应版本为 1388 元、1588 元和 1888 元，11 月 11 日发售。

华为还发布了 VR Glass，其采用超短焦光学系统，能提供 3200 x 1600 分辨率的影像，内容方面支持华为 VR 视频平台，可游玩 100 多款 VR 游戏，同时支持 VR 手机投屏，配合划船机还可以实现 VR 划船健身。它的价格是 2999 元，将于 12 月开售。

最后，华为还公布了超级快充无线充电器和超级快充无线车充，价格分别是 199 元和 299 元，都将在 9 月 26 日 18:08 发售。