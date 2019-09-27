据美联社报道，9 月 27 日，在 2019 年杭州云栖大会上，英特尔与阿里云签署战略合作备忘录并宣布：将面向 2020 年东京奥运会和 2022 年北京冬奥会，在 360 8K VR、3D 数字孪生、云转播等领域展开密切合作；双方还将面向 2020 年东京奥运会，在人工智能 3D 运动员追踪领域展开合作。在这些创新领域，英特尔将提供高性能处理器和 AI 技术平台的支持，阿里云将在云基础设施和服务上发挥特长。

除了这些关键技术领域，英特尔和阿里云还将在其他方面密切合作，将领先技术转化成更好的沉浸式观赛体验和更高效灵活的奥运转播模式，支持更智能的运动员训练以及智能转播体验，服务于奥林匹克运动，带来更加创新的奥运体验。

过去的几个月当中，英特尔与阿里云在面向 2020 年东京奥运会的人工智能 3D 运动员追踪领域，以及在面向 2022 年北京冬奥会的 360 8K VR、3D 数字孪生、云转播等解决方案领域密切合作。通过此次合作备忘录的签署，双方表示将专注于共同商业化和扩展这些解决方案，2020 年东京奥运会以及 2022 年北京冬奥会也将成为合作成果集中展现的全球化舞台。

面向 2020 年东京奥运会的 3D 运动员追踪解决方案采用了人工智能深度学习算法，通供标准摄像头实时分析和提取运动员在训练或比赛时的数据和姿态，并可基于此开发出训练或者转播的应用。在训练中，教练根据运动员实时的运动数据和姿态，可以针对每一个运动员及时优化训练方法。在比赛转播中，运动员运动数据和姿态可以及时叠加到转播画面中，给观赛者带来前所未有的智能观赛体验。