“我觉得投资与创业之间是一道旋转门，旋转门意味着当你想做一个好投资的时候，其实你需要具备非常强的创业者视角。而你想做好创业者，其实也需要用投资人的视角帮助你把事业开得更宽。” 纪源资本的投资副总裁罗超说道。

在加入纪源资本之前，罗超曾作为人工智能企业「来也」的联合创始人兼 CSO，负责销售、市场、战略创新及投融资。在「来也」之前，罗超在腾讯投资、贝恩等机构工作，参与完成近 20 起互联网及科技领域的投资及并购交易。目前在纪源资本主要负责前沿科技、企业级软硬件应用及智慧城市领域的投资，覆盖轮次从 Pre-A 到 D 轮。

对于早期项目的投资，罗超直言说并不关心它的盈利能力和财务数据如何，项目本身的前景更重要。“我会关注的第一是团队，CEO 的决心是不是坚定，团队的战斗力如何，在面对挑战的时候，团队的凝聚力如何，这是我第一会考虑的因素。” 罗超介绍，第二个因素是项目本身专注的事情是否是未来的趋势，他认为团队本身应该对未来趋势有自己的判断，对创业有合理的规划。

在罗超的预判中，从短期现在来看，目前在中国做早期的投资，尤其做技术领域的投资，最好的机会应该是去观察技术能够赋能哪些块状很大的存量市场。像体量巨大，流程复杂，设备多样化的工业领域有很大的技术赋能市场。但工业的复杂性也使智慧化的路途注定坎坷，在罗超看来，目前的痛点是还有非常大量的工业场景中使用的设备还没有被数据化，机械形态存在必然遇到两个核心问题，一是运维二是操作。

“运维意味着必须人去到实地去做检修，需要去做数据读取判断机器没有故障。另外控制也没有办法远程完成，而是需要人工做决策，甚至是本地做决策。 ” 罗超讲道，“但是如果加上了物联网设备，加上后台数据分析能力，再加上远程操作，形成一个闭环的话，其实就可以做到一件事情，就是有 90% 左右的场景都不需要人。这样工业运作的效率就会大大提升。”

例如纪源资本在今年投资的黑湖智造，其致力于为制造业量身打造实时监控和通讯协同工具，为制造型企业提供基于移动端的实时数据协同、采集、呈现、监控和分析工具，帮助制造业客户提高生产效率、降低制造成本，实现数据实时驱动决策。“黑湖智造是纪源资本投资组合中的非常不错的一个，它目前已经赋能了非常多的制造业客户了，并且无论大型中型小型的都可以用不同的模式去服务。我觉得这个时候是非常好的一个切入点。” 罗超说道。

在罗超对于未来的构想中，工业领域软硬件结合的公司更有前景，硬件用于收集原有数据，软件用于分析和决策。他认为：“如果你只有软件，被替代的可能性是很大的。如果把硬件产品应用到生产的体系中，自己的硬件在收集数据处理数据，数据连通之后技术壁垒就很高了，其次还可以提高客户的粘性，降低迁移成本。”

工业智能化已经不是新鲜事，早在 2013 年德国就提出了 “工业 4.0” 的概念。所谓的工业 4.0 是指利用物联信息系统将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。罗超说他对于概念的问题他并不敏感，在智慧化的同时应该注意它的核心要素是什么，工业智能化第一个要素是基础设施，即信息化的基础设施，目前基础设施在中国还有很大的市场需要去挖掘开拓。在完善信息化之后第二步是如何挖掘分析数据，即数据处理能力。结合国内外优秀人才和领先的技术的 AI 处理能力至为关键。第三个重要的因素是落地能力，“落地能力就是你需要到一线去，整个产业你需要有落地能力，所以我看到现在很多优秀的团队，不是说单纯的海归博士生，也有在行业中摸爬滚打十年的，这样的团队成功率大很多。”

国内的工业产业发展就像是沉睡数十年的狮子，缓慢的觉醒缓慢的转变，罗超认为，工业智能化需要时间的积累和沉淀，是一件急不来的事情。“目前整个工业领域还是比较低调的，它不会像消费级互联网产品一样急速发展，它需要做很多扎实的底层工作，很多成功的公司无论是从团队属性到业务属性，都不是说那种吹牛皮型的业务，它需要是把脚踩在泥地里。”