10 月 4 日消息，共享电动滑板车公司 Bird 日前透露，该公司通过 CDPQ 和红杉资本领导的一轮融资筹集了 2.75 亿美元，这笔交易对该公司的估值为 25 亿美元。

总部位于加州圣莫尼卡的 Bird 是一款电动滑板车共享服务，可为用户提供无桩滑板车，用户可以通过一款智能手机应用程序对其进行定位和解锁。

和大多数共享生意一样，共享电动滑板也是个实打实烧钱的生意。今年 7 月，外媒 The Information 报道显示，美国共享电动滑板车公司 Bird CEO 特拉维斯·范德赞登（Travis VanderZanden）透露，该公司已经实现单位经济扭亏为盈，Bird Zero 滑板车每提供一次出行服务就能赚 1.27 美元，这种滑板车占其滑板车总量的 75% 以上。不过 The Information 同时报道称，该公司已亏损近 1 亿美元，去年 12 月，Uber 在与共享电动滑板车公司 Bird 及其竞争对手 Lime 进行收购谈判。

在共享滑板市场上，福特以 1 亿美元收购了电动滑板车公司 Spin；Lime 获得谷歌 3.35 亿美元投资。其中，Lime 已经在 9 个月内完成的 A/B/C 三轮分别拿到 5000 万、7000 万和 3.35 亿美元，投资人包括红杉资本、谷歌风投（GV）等知名投资机构。