10 月 4 日消息,共享电动滑板车公司 Bird 日前透露,该公司通过 CDPQ 和红杉资本领导的一轮融资筹集了 2.75 亿美元,这笔交易对该公司的估值为 25 亿美元。

总部位于加州圣莫尼卡的 Bird 是一款电动滑板车共享服务,可为用户提供无桩滑板车,用户可以通过一款智能手机应用程序对其进行定位和解锁。

和大多数共享生意一样,共享电动滑板也是个实打实烧钱的生意。今年 7 月,外媒 The Information 报道显示,美国共享电动滑板车公司 Bird CEO 特拉维斯·范德赞登(Travis VanderZanden)透露,该公司已经实现单位经济扭亏为盈,Bird Zero 滑板车每提供一次出行服务就能赚 1.27 美元,这种滑板车占其滑板车总量的 75% 以上。不过 The Information 同时报道称,该公司已亏损近 1 亿美元,去年 12 月,Uber 在与共享电动滑板车公司 Bird 及其竞争对手 Lime 进行收购谈判。

在共享滑板市场上,福特以 1 亿美元收购了电动滑板车公司 Spin;Lime 获得谷歌 3.35 亿美元投资。其中,Lime 已经在 9 个月内完成的 A/B/C 三轮分别拿到 5000 万、7000 万和 3.35 亿美元,投资人包括红杉资本、谷歌风投(GV)等知名投资机构。