10 月 4 日消息，在 WeWork 上市受挫新任管理层上台后，第一件要做的事情可能就是裁员。据国外媒体报道，公司的负责人日前告诉员工，公司最早将于本月进行裁员。消息人士透露，此次裁员数字可能在 2000 人左右，占 WeWork 公司员工总数的约 16%。

据参加在当地时间周四召开的一个会议的人士透露，出席这次会议的 WeWork 新任联合首席执行官阿蒂·明森 (Artie Minson) 和塞巴斯蒂安·冈宁安 (Sebastian Gunningham)，以及该公司联合创始人米格尔·麦凯尔维 (Miguel McKelvey) 表示，削减成本的措施将包括实施裁员。据知情人士透露，该公司一位高管表示，这次裁员将尽可能 “人道” 地处理。

彭博社上周曾报道称，WeWork 的母公司 We Company 正在考虑裁员行动，被裁掉的职位可能有数千个。知晓这次会议讨论内容的消息人士表示，该公司高管最近将这次裁员数字设定在 2000 人左右，这其中包括可能剥离的业务部门的工作岗位。如果按照这个数字计划，这次裁员占 WeWork 公司员工比例为 16%。截至今年 6 月份， WeWork 公司拥有 1.25 名员工。不过有关这次裁员事宜还在审议和评估中，具体数字可能会有所变化。

据与会者称，该公司高管预计 WeWork 将会继续增长，但增速将放缓；公司业务将保持在一个 “适度规模” 水平，作为这一努力的一个组成部分，该公司计划剥离部分业务。

由于 WeWork 首次公开招股 (IPO) 的计划遭遇重大挫折，导致联合创始人 Adam Neumann 从公司首席执行官任上辞职。该公司的新领导层表示，计划重新加强其办公服务租赁业务。作为这一计划的一个组成部分，WeWork 据说正在探索出售最近几次其收购来的业务，其中包括活动组织平台 Meetup、办公管理初创公司 Managed by Q 和营销公司 Conductor。